Кабмин утвердил отставку двух глав ОГА и назначение пятерых
Правительство согласовало отставку двух губернаторов - Киевской и Луганской областей, и назначение глав 5 облгосадминистраций и их заместителей.
Источник: сообщение КМУ по итогам заседания 20 октября
Детали: В частности, Кабмин согласовал освобождение Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА и Виталия Комарницкого - с должности главы Луганской ОГА.
Кандидатом на должность председателя КиевОДА правительство согласовало Алексея Чернышева, Луганской ОГА - Сергея Гайдая, Кировоградской ОГА - Андрей Балоня, главы Харьковской ОГА - Алексея Кучера, главы Черниговской ОГА - Андрей Прокопенко.
На должность замглавы Донецкой ОГА утверждена кандидатура Дениса Клюшникова, заместителя главы Днепропетровской ОГА - Максима Скрыпника, первым замглавы Запорожской ОГА - Ивана Федорова.
Напомним,
- 20 октября глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, назначенный на должность в начале июля, подал президенту Украины заявление об отставке. Причины решения Бно-Айриян не озвучил.
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