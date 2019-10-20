Кабмин утвердил отставку двух глав ОГА и назначение пятерых

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Воскресенье, 20 октября 2019, 16:32

Правительство согласовало отставку двух губернаторов - Киевской и Луганской областей, и назначение глав 5 облгосадминистраций и их заместителей.

Источник: сообщение КМУ по итогам заседания 20 октября

Детали: В частности, Кабмин согласовал освобождение Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА и Виталия Комарницкого - с должности главы Луганской ОГА.

Кандидатом на должность председателя КиевОДА правительство согласовало Алексея Чернышева, Луганской ОГА - Сергея Гайдая, Кировоградской ОГА - Андрей Балоня, главы Харьковской ОГА - Алексея Кучера, главы Черниговской ОГА - Андрей Прокопенко.

На должность замглавы Донецкой ОГА утверждена кандидатура  Дениса Клюшникова, заместителя главы Днепропетровской ОГА - Максима Скрыпника, первым замглавы Запорожской ОГА - Ивана Федорова.

Напомним,

  • 20 октября глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, назначенный на должность в начале июля, подал президенту Украины заявление об отставке. Причины решения Бно-Айриян не озвучил.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров


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