ООС: 2 обстріли, без втрат
З початку доби неділі збройні формування РФ та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Українські військові внаслідок обстрілів не постраждали.
Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил
Деталі: Обидва обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Неподалік Золотого-4 з напрямку Первомайська стріляли з автоматичних станкових гранатометів, біля Оріхового з напрямку Золотого-5 – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua