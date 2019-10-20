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ООС: 2 обстріли, без втрат

Неділя, 20 жовтня 2019, 19:22

З початку доби неділі збройні формування РФ та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Українські військові внаслідок обстрілів не постраждали.

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил

Деталі: Обидва обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Неподалік Золотого-4 з напрямку Первомайська стріляли з автоматичних станкових гранатометів, біля Оріхового з напрямку Золотого-5 – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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