ООС: 2 обстрела, без потерь

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Воскресенье, 20 октября 2019, 19:22

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные в результате обстрелов не пострадали.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: Оба обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Неподалеку Золотого-4 с направления Первомайска стреляли из автоматических станковых гранатометов, возле Орехово с направления Золотого-5 - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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