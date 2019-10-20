ООС: 2 обстрела, без потерь
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Воскресенье, 20 октября 2019, 19:22
С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные в результате обстрелов не пострадали.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил
Детали: Оба обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Неподалеку Золотого-4 с направления Первомайска стреляли из автоматических станковых гранатометов, возле Орехово с направления Золотого-5 - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.
Украинская правда
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