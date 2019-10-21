В Антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у справі Омеляна

Прокурор оголосив у Вищому антикорупційному суді обвинувальний акт у справі стосовно екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Омеляна звинувачують у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України). За даними слідства, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, Омелян умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі. Наступне засідання відбудеться о 10:00 год. 28 жовтня 2019 року.

Чому це важливо: Справу Омеляна з лютого 2019 року розглядав Солом’янський райсуд Києва. Зараз її передали до новогоствореного ВАКС.

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