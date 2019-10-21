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В Антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у справі Омеляна

Понеділок, 21 жовтня 2019, 11:48

Прокурор оголосив у Вищому антикорупційному суді обвинувальний акт у справі стосовно екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Омеляна звинувачують у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України). За даними слідства, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, Омелян умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі. Наступне засідання відбудеться о 10:00 год. 28 жовтня 2019 року.

Чому це важливо: Справу Омеляна з лютого 2019 року розглядав Солом’янський райсуд Києва. Зараз її передали до новогоствореного ВАКС.

Передісторія:

  • 13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
  • За версією слідства, відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних на понад 8 млн гривень.
  • Омелян заявив, що доводитиме свою невинуватість у суді і повідомив, що на нього здійснювався тиск з боку НАБУ і йому відомо про факти співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.
  • У листопаді 2018 року НАБУ та САП завершили розслідування кримінального провадження стосовно Омеляна, а у лютому 2019 року – справу скерували до суду.
  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
  • Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.
  • 3 квітня повідомлялося, що суд закрив справу проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна у частині, яка стосувалась незаконного збагачення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОмелянАнтикорупційний суд
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