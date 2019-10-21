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В Антикоррупционном суде оглашен обвинительный акт в деле Омеляна

Понедельник, 21 октября 2019, 11:48

Прокурор объявил в Высшем антикоррупционном суде обвинительный акт по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины). По данным следствия, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, Омелян умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание состоится в 10:00 28 октября 2019 года.

Почему это важно: Дело Омеляна с февраля 2019 года рассматривал Соломенский райсуд Киева. Сейчас его передали в новый ВАКС.

История вопроса:

  • 13 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омелянуо подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
  • По версии следствия, сведения в декларациях министра отличаются от достоверных более чем на 3 млн и 8 млн гривен.
  • Омелян заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Он сообщил, что на него было оказано давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководстваНАБУ с украинскими политиками.
  • В ноябре НАБУ и САП завершили расследование уголовного производства в отношении Омеляна,а в феврале 2019 года – дело направили в суд.
  • 26 февраляКонституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • 3 апреля сообщалось, что суд закрылдело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна в части, которая касалась незаконного обогащения.

Украинская правда

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Темы: ОмелянАнтикоррупционный суд
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