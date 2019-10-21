В Антикоррупционном суде оглашен обвинительный акт в деле Омеляна

Прокурор объявил в Высшем антикоррупционном суде обвинительный акт по делу в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины). По данным следствия, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, Омелян умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу. Следующее заседание состоится в 10:00 28 октября 2019 года.

Почему это важно: Дело Омеляна с февраля 2019 года рассматривал Соломенский райсуд Киева. Сейчас его передали в новый ВАКС.

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