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У Росії пояснили, чому на навчаннях із Путіним не відстріляли ракету

Понеділок, 21 жовтня 2019, 15:02

Міністерство оборони Росії спростувало повідомлення про позаштатну ситуацію під час навчань "Грім-2019", у результаті якої не було виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети з підводного човна "Рязань".

Джерело: РБК і "РИА Новости" з посиланням на повідомлення відомства

Дослівно: "Інформація, опублікована газетою "Ведомости" про нібито позаштатну ситуацію в ході стратегічного командно-штабного навчання "Грім", не відповідає дійсності.

Оцінивши інформацію про технічний стан однієї з ракет підводного човна "Рязань", отриману безпосередньо перед пуском, було вирішено не задіювати її в навчальному ударі".

Деталі: У Міноборони РФ зазначили, що скасування пуску ніяк не вплинула на успіх навчань "Грім-2019", адже їхньою метою був не запуск максимального числа ракет, а перевірка системи бойового управління збройними силами.

Передісторія:

  • 14 жовтня т.в.о. начальника головного управління міжнародної військової співпраці Міноборони РФ Євгенія Ільїна повідомила, що по полігону Чижа буде виконано пуски двох балістичних ракет РСМ-50 (SS-N-18).
  • 21 жовтня "Ведомости" повідомили, що під час навчань із підводного човна "Рязань" вдалося запустити лише одну ракету, а інша не вийшла з шахтної пускової установки – і підводний човен повернувся на базу з Невідстріляною ракетою.
  • Військові навчання "Грім-2019" проходили під керівництвом президента РФ Володимира Путіна,
  • Ракета Р-29Р входить до складу комплексу Д-9Р, який ще за радянських часів встановлювався на підводних човнах проекту 667БДР "Кальмар". Ці ракети перебувають на озброєнні понад 40 років. "Рязань" – остання субмарина цього типу, яку ще використовують.

Теми: Росіязброя
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