У Росії пояснили, чому на навчаннях із Путіним не відстріляли ракету

Міністерство оборони Росії спростувало повідомлення про позаштатну ситуацію під час навчань "Грім-2019", у результаті якої не було виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети з підводного човна "Рязань".

Джерело: РБК і "РИА Новости" з посиланням на повідомлення відомства

Дослівно: "Інформація, опублікована газетою "Ведомости" про нібито позаштатну ситуацію в ході стратегічного командно-штабного навчання "Грім", не відповідає дійсності.

Оцінивши інформацію про технічний стан однієї з ракет підводного човна "Рязань", отриману безпосередньо перед пуском, було вирішено не задіювати її в навчальному ударі".

Деталі: У Міноборони РФ зазначили, що скасування пуску ніяк не вплинула на успіх навчань "Грім-2019", адже їхньою метою був не запуск максимального числа ракет, а перевірка системи бойового управління збройними силами.

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