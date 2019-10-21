В России объяснили, почему на учениях с Путиным не отстреляли ракету

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Понедельник, 21 октября 2019, 15:02

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений "Гром-2019", в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки "Рязань".

Источник: РБК и "РИА Новости" со ссылкой на сообщение ведомства

Дословно: "Информация, опубликованная газетой "Ведомости" о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения "Гром", не соответствует действительности.

Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе".

Детали: В Минобороны РФ отметили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений "Гром-2019", так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Предыстория:

  • 14 октября врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгения Ильина сообщила, что по полигону Чижа будут выполнены пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (SS-N-18).
  • 21 октября "Ведомости" сообщили, что во время учений с подводной лодки "Рязань" удалось запустить только одну ракету, а другая не вышла из шахтной пусковой установки – и подлодка вернулась на базу с неотстрелянной ракетой.
  • Военные учения "Гром-2019" проходили под руководством президента РФ Владимира Путина, 
  • Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР "Кальмар". Эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет. "Рязань" – последняя используемая субмарина этого типа.

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