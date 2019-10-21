В России объяснили, почему на учениях с Путиным не отстреляли ракету

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений "Гром-2019", в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки "Рязань".

Источник: РБК и "РИА Новости" со ссылкой на сообщение ведомства

Дословно: "Информация, опубликованная газетой "Ведомости" о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения "Гром", не соответствует действительности.

Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе".

Детали: В Минобороны РФ отметили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений "Гром-2019", так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

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