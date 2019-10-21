На навчаннях під керівництвом Путіна дала збій балістична ракета

У Росії під час військових навчань Грім-2019, які проходили під керівництвом російського президента Володимира Путіна, стався збій при запуску міжконтинентальної балістичної ракети з підводного човна.

Джерело: російське видання "Ведомости" з посиланням на джерела в міністерстві оборони

Деталі: Атомний підводний крейсер К-44 "Рязань" під час навчань здійснив один пуск міжконтинентальної балістичної ракети Р-29Р, а не два, як планувалося.

Дослівно: "Друга Р-29Р не вийшла з шахтної пускової установки, і субмарина повернулася в пункт постійного базування з невідстріляною ракетою".

Посилаючись на джерело, видання пише, що нештатна ситуація могла статися через відмову деяких систем підводного човна, через які проходить команда про пуск.

Видання зазначає, що ракета Р-29Р входить до складу комплексу Д-9Р, який ще за радянських часів встановлювався на підводних човнах проекту 667БДР "Кальмар".

"Рязань" є останньою субмариною цього типу, що знаходиться на бойовому чергуванні: всі її попередники або вже утилізовані, або чекають на утилізацію.

Ці ракети знаходяться на озброєнні більше 40 років.

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