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На навчаннях під керівництвом Путіна дала збій балістична ракета

Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:31

У Росії під час військових навчань Грім-2019, які проходили під керівництвом російського президента Володимира Путіна, стався збій при запуску міжконтинентальної балістичної ракети з підводного човна.

Джерело: російське видання "Ведомости" з посиланням на джерела в міністерстві оборони

Деталі: Атомний підводний крейсер К-44 "Рязань" під час навчань здійснив один пуск міжконтинентальної балістичної ракети Р-29Р, а не два, як планувалося.

Дослівно: "Друга Р-29Р не вийшла з шахтної пускової установки, і субмарина повернулася в пункт постійного базування з невідстріляною ракетою".

Посилаючись на джерело, видання пише, що нештатна ситуація могла статися через відмову деяких систем підводного човна, через які проходить команда про пуск.

Видання зазначає, що ракета Р-29Р входить до складу комплексу Д-9Р, який ще за радянських часів встановлювався на підводних човнах проекту 667БДР "Кальмар".

"Рязань" є останньою субмариною цього типу, що знаходиться на бойовому чергуванні: всі її попередники або вже утилізовані, або чекають на утилізацію.

Ці ракети знаходяться на озброєнні більше 40 років.

Нагадуємо:

  • 1 березня 2018 року в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, в тому числі крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.
  • В травні CNBC з посиланням на розвідку США повідомляв, що презентована тоді Путіним ядерна ракета, яка, як заявлялося, має необмежений радіус дії, провалила всі випробування.
  • В жовтні стало відомо, що виробництво ще однієї з презентованих тоді ракет, що отримала назву "Авнгард", зіткнулась з проблемою відсутності необхідних компонентів. Корпус гіперзвукового апарату згорав в атмосфері. При цьому Путін заявляв, що зброя уже у серійному виробництві.
  • 18 грудня під час прес-конференції Путін заявив, що Росія має новітню зброю, аналогів якої немає у світі, і яка змусить задуматися тих, хто "звик до мілітаристської риторики".
  • 26 грудня російські ЗМІ повідомилипро успішний випробувальний запуск ракети комплексу "Авангард".
  • У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревестник".
  • 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
  • Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив Путін у 2018 році.

Теми: РосіяПутінзброя
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