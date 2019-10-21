Дубневич каже, що подання ГПУ ще не бачив

Народний депутат Ярослав Дубневич заявляє, що станом на 21 жовтня не отримував копії подання генпрокурора на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Джерело: пост Дубневича у Facebook

Пряма мова: "17 жовтня із ЗМІ я дізнався про скерування генеральним прокурором до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення мене до кримінальної відповідальності.

Проте, відповідно до ст. 219 Регламенту, я досі не повідомлений головою Верховної Ради про цей факт, мені не надано копії подання, в якому мають міститися конкретні факти і докази про факт вчинення мною кримінального правопорушення, що, відповідно, унеможливлює надання мною пояснень, як того вимагає ст. 219 Регламенту, та подальший розгляд подання профільним комітетом.

Я абсолютно відкидаю всі підозри та звинувачення щодо мене та вважаю це політичним замовленням".

Деталі: Дубневич наголосив, що і 17, і 18 жовтня перебував у Верховній Раді, "нікуди не ховався", але документ йому не надали.

Він також нагадав, що за регламенту, спікер Ради Дмитро Разумков був зобов’язаний ознайомити його з поданням та запропонувати дати пояснення одночасно із скеруванням подання до регламентного комітету для опрацювання та надання висновку.

Дії Разумкова Дубневич назвав порушенням і заявив, що буде відстоювати свої права.

Подання ГПУ він пов’язує зі своєю "політичною діяльністю і принциповим неголосуванням по певних проектах законів, в тому числі закон про судову реформу, або намаганням будь-яким чином виконати доручення президента та до 1 листопада продемонструвати свою ефективність".

Дубневич закликав нардепів бути неупередженими під час розгляду подання щодо нього.

Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

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