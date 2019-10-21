Дубневич каже, що подання ГПУ ще не бачив
Народний депутат Ярослав Дубневич заявляє, що станом на 21 жовтня не отримував копії подання генпрокурора на притягнення його до кримінальної відповідальності.
Джерело: пост Дубневича у Facebook
Пряма мова: "17 жовтня із ЗМІ я дізнався про скерування генеральним прокурором до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення мене до кримінальної відповідальності.
Проте, відповідно до ст. 219 Регламенту, я досі не повідомлений головою Верховної Ради про цей факт, мені не надано копії подання, в якому мають міститися конкретні факти і докази про факт вчинення мною кримінального правопорушення, що, відповідно, унеможливлює надання мною пояснень, як того вимагає ст. 219 Регламенту, та подальший розгляд подання профільним комітетом.
Я абсолютно відкидаю всі підозри та звинувачення щодо мене та вважаю це політичним замовленням".
Деталі: Дубневич наголосив, що і 17, і 18 жовтня перебував у Верховній Раді, "нікуди не ховався", але документ йому не надали.
Він також нагадав, що за регламенту, спікер Ради Дмитро Разумков був зобов’язаний ознайомити його з поданням та запропонувати дати пояснення одночасно із скеруванням подання до регламентного комітету для опрацювання та надання висновку.
Дії Разумкова Дубневич назвав порушенням і заявив, що буде відстоювати свої права.
Подання ГПУ він пов’язує зі своєю "політичною діяльністю і принциповим неголосуванням по певних проектах законів, в тому числі закон про судову реформу, або намаганням будь-яким чином виконати доручення президента та до 1 листопада продемонструвати свою ефективність".
Дубневич закликав нардепів бути неупередженими під час розгляду подання щодо нього.
Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.
Передісторія:
- НАБУ зібрало достатньо доказів для вручення нардепу підозри за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
- Дубневич – народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 році, потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".
- У 2014 році він був членом фракції "Блок Петра Порошенка" і очільником комітету Ради з питань транспорту.
- Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.
- НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.
- Влітку 2018 року НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.
- Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.
- 15 січня НАБУ повідомило сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".
- 21 лютого 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника Дубневича і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" Едуарда Пушкаренка за підозрою у розкраданні коштів.