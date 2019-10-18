Рада реєструє одразу три подання на Дубневича – генпрокурор

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П'ятниця, 18 жовтня 2019, 18:55

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

Джерело: Інтерфакс Україна

Деталі: Рада зареєструє подання про дозвіл на притягнення до відповідальності, подання про затримання і подання про взяття Дубневича під варту.

За словами Рябошапки, вчора відповідні документи були направлені до парламенту і тепер "мають бути розписані по відповідних комітетах".

Що було раніше: 17 жовтня Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності.

НАБУ зібрало достатньо доказів для вручення нардепу підозри за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Довідка: Дубневич - народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 р., потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".

У 2014 році він був членом фракції "Блок Петра Порошенка" і очільником комітету Ради з питань транспорту.

Нагадаємо:

  • Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.
  • НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.
  • Влітку 2018 року НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" у завданні збитків компанії на 92 мільйони гривень.
  • Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.
  • 15 січня НАБУ повідомило сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".
  • 21 лютого 2019 року детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" затримали помічника Дубневича і екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" Едуарда Пушкаренко за підозрою у розкраданні коштів.

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Теми: Рябошапка Верховна Рада Генпрокуратура


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