Рада реєструє одразу три подання на Дубневича – генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

Джерело: Інтерфакс Україна

Деталі: Рада зареєструє подання про дозвіл на притягнення до відповідальності, подання про затримання і подання про взяття Дубневича під варту.

За словами Рябошапки, вчора відповідні документи були направлені до парламенту і тепер "мають бути розписані по відповідних комітетах".

Що було раніше: 17 жовтня Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності.

НАБУ зібрало достатньо доказів для вручення нардепу підозри за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Довідка: Дубневич - народний депутат трьох скликань Верховної Ради. У 2019 році, як і в 2014 р., потрапив у Раду по мажоритарній системі у окрузі №120. Наразі він член депутатської групи "За майбутнє".

У 2014 році він був членом фракції "Блок Петра Порошенка" і очільником комітету Ради з питань транспорту.

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