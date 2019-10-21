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Дубневич говорит, что представления ГПУ еще не видел

Понедельник, 21 октября 2019, 15:39

Народный депутат Ярослав Дубневич заявляет, что по состоянию на 21 октября не получал копии представление генпрокурора на привлечение его к уголовной ответственности.

Источник: пост Дубневича в Facebook

Прямая речь: "17 октября со СМИ я узнал о направлении генеральным прокурором в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение меня к уголовной ответственности.

Однако, в соответствии со ст. 219 Регламента, я до сих пор не поставлен в известность председателем Верховной Рады об этом факте, мне не предоставлены копии представления, в котором должны содержаться конкретные факты и доказательства о факте совершения мной уголовного преступления, что, соответственно, делает невозможным предоставление мной объяснений, как того требует ст. 219 Регламента, и дальнейшее рассмотрение представления профильным комитетом.

Я абсолютно отвергаю все подозрения и обвинения относительно меня и считаю это политическим заказом".

Детали: Дубневич отметил, что и 17 и 18 октября находился в Верховной Раде, "никуда не прятался", но документ ему не предоставили.

Он также напомнил, что по регламенту, спикер Совета Дмитрий Разумков обязан был ознакомить его с представлением и предложить дать объяснения одновременно с направлением представления в регламентный комитет для рассмотрения и дачи заключения.

Действия Разумкова Дубневич назвал нарушением и заявил, что будет отстаивать свои права.

Представление ГПУ он связывает со своей "политической деятельностью и принципиальным неголосованием по определенным проектам законов, в том числе относительно закона о судебной реформе, или попыткой любым образом выполнить поручение президента и до 1 ноября продемонстрировать свою эффективность".

Дубневич призвал нардепов быть беспристрастными при рассмотрении представления относительно него.

Что было раньше: 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

Предыстория: 

  • НАБУ собрало достаточно доказательств для вручения Дубневичу подозрения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
  • Дубневич – народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас он член депутатской группы "За майбутнє".
  • В 2014 году он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" и главой комитета Рады по вопросам транспорта.
  • Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество недвижимого имущества.
  • НАБУ и СБУ расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.
  • Летом 2018 года НАБУ сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" и представителей ООО "Вог Аэро Джет" в нанесении ущерба компании на 92 млн грн.
  • В конце 2018 года глава САП Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с Дубневича.
  • 15 января НАБУ сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 млн грн "Укрзализныци".
  • 21 февраля детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника Дубневича и экс-первого замглавы филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко по подозрению в хищении средств.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная РадаГенпрокуратуранеприкосновенность
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