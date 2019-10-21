Дубневич говорит, что представления ГПУ еще не видел

Народный депутат Ярослав Дубневич заявляет, что по состоянию на 21 октября не получал копии представление генпрокурора на привлечение его к уголовной ответственности.

Источник: пост Дубневича в Facebook

Прямая речь: "17 октября со СМИ я узнал о направлении генеральным прокурором в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение меня к уголовной ответственности.

Однако, в соответствии со ст. 219 Регламента, я до сих пор не поставлен в известность председателем Верховной Рады об этом факте, мне не предоставлены копии представления, в котором должны содержаться конкретные факты и доказательства о факте совершения мной уголовного преступления, что, соответственно, делает невозможным предоставление мной объяснений, как того требует ст. 219 Регламента, и дальнейшее рассмотрение представления профильным комитетом.

Я абсолютно отвергаю все подозрения и обвинения относительно меня и считаю это политическим заказом".

Детали: Дубневич отметил, что и 17 и 18 октября находился в Верховной Раде, "никуда не прятался", но документ ему не предоставили.

Он также напомнил, что по регламенту, спикер Совета Дмитрий Разумков обязан был ознакомить его с представлением и предложить дать объяснения одновременно с направлением представления в регламентный комитет для рассмотрения и дачи заключения.

Действия Разумкова Дубневич назвал нарушением и заявил, что будет отстаивать свои права.

Представление ГПУ он связывает со своей "политической деятельностью и принципиальным неголосованием по определенным проектам законов, в том числе относительно закона о судебной реформе, или попыткой любым образом выполнить поручение президента и до 1 ноября продемонстрировать свою эффективность".

Дубневич призвал нардепов быть беспристрастными при рассмотрении представления относительно него.

Что было раньше: 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

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