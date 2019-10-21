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В аварії вертольота загинув колишній міністр Кутовий

Понеділок, 21 жовтня 2019, 18:16

В авіакатастрофі на Полтавщині загинув колишній міністр АПК Тарас Кутовий.

Джерело: колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко у Facebook

Пряма мова: "Трагічно загинув Тарас Кутовий".

Тарас Кутовий
Тарас Кутовий

За даними поліції, загиблий сам пілотував літальний апарат.

Кутовий у 2012 році був обраний депутатом Верховної Ради від партії "УДАР". У 2014 році знову обрався до парламенту  від "Блоку Петра Порошенка".

У квітні 2016 року Кутовий став членом нового Кабміну під керівництвом Володимира Гройсмана. За рік урядовець подав у відставку. 22 листопада 2018 року Рада звільнила Кутового.

Ексміністру було 43 роки. Він виховував дочку і сина.

Оновлено: Прощання з Тарасом Кутовим відбудеться 23 жовтня о 10.00 Інститутська, 7, Клуб Кабінету міністрів.

 

Що було раніше: ДСНС повідомила, що у Полтавській області, поблизу с. Тарасенкове Оржицького району, впав вертоліт "Робінсон-44", в результаті чого загинула людина. Про це стало відомо 21 жовтня о 16 годині. За даними служби, гелікоптер летів з Києва на Полтавщину.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяКабінет міністрівавіа
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