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В аварии вертолета погиб бывший министр Кутовой

Понедельник, 21 октября 2019, 18:16

В авиакатастрофе на Полтавщине погиб бывший министр АПК Тарас Кутовой.

Источник: бывший вицепремьер-министр Павел Розенко в Facebook

Прямая речь: "Трагически погиб Тарас Кутовой".

Тарас Кутовой
Тарас Кутовой

По данным полиции, погибший сам пилотировал летательный аппарат.

Кутовой в 2012 году был избран депутатом Верховной Рады от партии "УДАР". В 2014 году вновь прошел в парламент от "Блока Петра Порошенко".

В апреле 2016 года Кутовой стал членом нового Кабмина под руководством Владимира Гройсмана. Через год чиновник подал в отставку. 22 ноября 2018 года Рада уволила Кутового.

Экс-министру было 43 года. Он воспитывал дочь и сына.

Обновлено: Прощание с Тарас Кутовой состоится 23 октября в 10.00 Институтская, 7, клуб Кабинета министров.

 

Что было ранее: ГСЧС сообщила, что в Полтавской области, вблизи с. Тарасенково Оржицкого района, упал вертолет "Робинсон-44", в результате чего погиб человек. Об этом стало известно 21 октября в 16 часов. По данным службы, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествиеКабинет министровавиа
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