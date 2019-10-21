В аварии вертолета погиб бывший министр Кутовой
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Понедельник, 21 октября 2019, 18:16
В авиакатастрофе на Полтавщине погиб бывший министр АПК Тарас Кутовой.
Источник: бывший вицепремьер-министр Павел Розенко в Facebook
Прямая речь: "Трагически погиб Тарас Кутовой".
По данным полиции, погибший сам пилотировал летательный аппарат.
Кутовой в 2012 году был избран депутатом Верховной Рады от партии "УДАР".
Что было ранее: ГСЧС сообщила, что в Полтавской области, вблизи с. Тарасенково Оржицкого района, упал вертолет "Робинсон-44", в результате чего погиб человек. Об этом стало известно 21 октября в 16 часов. По данным службы, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.
Украинская правда
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