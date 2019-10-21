Чутки про смог над Україною безпідставні – метеорологи
Мережа гідрометеорологічних організацій не виявила високого рівня забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в містах над територією України.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Дослівно: "У Києві максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на стаціонарних постах коливались у межах 0,4-1,0 ГДК (гранично допустима концентрація), у Вінниці – 0,3-0,4 ГДК, у Харкові – 0,3-0,8 ГДК, у Кропивницькому – 0,6 ГДК.
За останні дні концентрації оксиду вуглецю, які б характеризувались як високі, на мережі моніторингу гідрометслужби не зареєстровані".
Деталі: Водночас, ЦГО Срезневського підтвердив, що тумани та приземні інверсії, коли утворюється затримуючий шар повітря, справді можуть сприяти забрудненню.
Передісторія:
- saveecobot.com публікує інформацію про вміст шкідливих речовин у повітрі міст. У Києві більшість районів забарвлені жовтим та оранжевим, деякі навіть червоним кольором.
- Користувачі соцмереж публікували знімки NASA з космосу і писали, що над Україною нависла найвища концентрація CO в Європі або й у світі.
- Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що поки не має інформації про наявність небезпечних речовин у повітрі в Україні.
- Водночас, у Київській міській державній адміністрації відзначили, що у вівторок, 21 жовтня, в Києві збережеться погана якість повітря.