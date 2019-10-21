Чутки про смог над Україною безпідставні – метеорологи

Мережа гідрометеорологічних організацій не виявила високого рівня забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в містах над територією України.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "У Києві максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на стаціонарних постах коливались у межах 0,4-1,0 ГДК (гранично допустима концентрація), у Вінниці – 0,3-0,4 ГДК, у Харкові – 0,3-0,8 ГДК, у Кропивницькому – 0,6 ГДК.

За останні дні концентрації оксиду вуглецю, які б характеризувались як високі, на мережі моніторингу гідрометслужби не зареєстровані".

Деталі: Водночас, ЦГО Срезневського підтвердив, що тумани та приземні інверсії, коли утворюється затримуючий шар повітря, справді можуть сприяти забрудненню.

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