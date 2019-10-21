Слухи о смоге над Украиной беспочвенны – метеорологи

Сеть гидрометеорологических организаций не обнаружила высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "В Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове 0,3-0,8 ПДК, в Кропивницком 0,6 ПДК.

За последние дни концентрации оксида углерода, которые характеризовались бы как высокие, в сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы".

Детали: В то же время, ЦГО Срезневского подтвердила, что туманы и приземные инверсии, когда образуется задерживающий слой воздуха, действительно могут способствовать загрязнению.

Предыстория: