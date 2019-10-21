Слухи о смоге над Украиной беспочвенны – метеорологи
Сеть гидрометеорологических организаций не обнаружила высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского
Дословно: "В Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове 0,3-0,8 ПДК, в Кропивницком 0,6 ПДК.
За последние дни концентрации оксида углерода, которые характеризовались бы как высокие, в сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы".
Детали: В то же время, ЦГО Срезневского подтвердила, что туманы и приземные инверсии, когда образуется задерживающий слой воздуха, действительно могут способствовать загрязнению.
Предыстория:
- saveecobot.com публикует информацию о содержании вредных веществ в воздухе городов. В Киеве большинство районов окрашены желтым и оранжевым, некоторые даже красным цветом.
- Пользователи соцсетей публиковали снимки NASA из космоса и писали, что над Украиной нависла самая высокая концентрация CO в Европе или даже в мире.
- Премьер Алексей Гончарук заявил, что пока не располагает информацией о наличии опасных веществ в воздухе Украины.
- В то же время, в Киевской городской госадминистрации отметили, что во вторник, 21 октября, в Киеве сохранится плохое качество воздуха.