Реформа: 218 прокурорів ГПУ не захотіли в Офіс і будуть звільнені

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 20:31

218 прокурорів Генеральної прокуратури, які відмовилися від атестації для переведення в Офіс Генерального прокурора, будуть звільнені. Також підуть прокурори, які подали заяви, що не відповідають встановленій формі.

Джерело: Генпрокуратура

Деталі: Заяви за встановленим зразком подали 96%, або 11277 прокурорів, з них 1082 – в ГПУ.

Відомство посилається на закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", що набув чинності 25 вересня. 

Згідно з законом, до нових органів прокуратури можна потрапити лише у разі успішного проходження атестації.

Атестація прокурорів полягає в перевірці професійних компетенцій та відповідності вимогам професійної етики та доброчесності.

Що було раніше: 16 жовтня Генпрокуратура повідомила, що в Офісі генерального прокурора виявили бажання працювати 80% прокурорів чинного складу відомства.

Знати більше: Реформа прокуратури: що сховане за статтями президентського законопроекту?

Передісторія:

  • 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
  • У проекті закону йшлося про ліквідацію військової прокуратури, зменшення штату прокуратури, призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.
  • 19 вересня Рада прийняла закон у другому читанні. "За" проголосували 259 депутатів.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура реформи


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