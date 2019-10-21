Реформа: 218 прокурорів ГПУ не захотіли в Офіс і будуть звільнені
218 прокурорів Генеральної прокуратури, які відмовилися від атестації для переведення в Офіс Генерального прокурора, будуть звільнені. Також підуть прокурори, які подали заяви, що не відповідають встановленій формі.
Джерело: Генпрокуратура
Деталі: Заяви за встановленим зразком подали 96%, або 11277 прокурорів, з них 1082 – в ГПУ.
Відомство посилається на закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", що набув чинності 25 вересня.
Згідно з законом, до нових органів прокуратури можна потрапити лише у разі успішного проходження атестації.
Атестація прокурорів полягає в перевірці професійних компетенцій та відповідності вимогам професійної етики та доброчесності.
Що було раніше: 16 жовтня Генпрокуратура повідомила, що в Офісі генерального прокурора виявили бажання працювати 80% прокурорів чинного складу відомства.
Знати більше: Реформа прокуратури: що сховане за статтями президентського законопроекту?
Передісторія:
- 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
- У проекті закону йшлося про ліквідацію військової прокуратури, зменшення штату прокуратури, призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.
- 19 вересня Рада прийняла закон у другому читанні. "За" проголосували 259 депутатів.
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