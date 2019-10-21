Реформа: 218 прокурорів ГПУ не захотіли в Офіс і будуть звільнені

218 прокурорів Генеральної прокуратури, які відмовилися від атестації для переведення в Офіс Генерального прокурора, будуть звільнені. Також підуть прокурори, які подали заяви, що не відповідають встановленій формі.

Джерело: Генпрокуратура

Деталі: Заяви за встановленим зразком подали 96%, або 11277 прокурорів, з них 1082 – в ГПУ.

Відомство посилається на закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", що набув чинності 25 вересня.

Згідно з законом, до нових органів прокуратури можна потрапити лише у разі успішного проходження атестації.

Атестація прокурорів полягає в перевірці професійних компетенцій та відповідності вимогам професійної етики та доброчесності.

Що було раніше: 16 жовтня Генпрокуратура повідомила, що в Офісі генерального прокурора виявили бажання працювати 80% прокурорів чинного складу відомства.

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