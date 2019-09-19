Рада ухвалила реформу прокуратури від Зеленського

Верховна Рада прийняла закон про реформу прокуратури від президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: За закон у другому читанні проголосували 259 депутатів.

Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури і призупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021.

Генпрокуратуру також мають перейменувати в "Офіс генерального прокурора".

Крім того, до генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту. Цю норму скасували у 2016 році, що дозволило стати генпрокурором Юрію Луценку.

Що було раніше: 29 серпня Зеленський вніс у Раду законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". 10 вересня комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити президентську реформу прокуратури. Того ж дня Верховна Рада підтримала законопроект у першому читанні.

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