Реформа: 218 прокуроров ГПУ не захотели в Офис и будут уволены
218 прокуроров Генеральной прокуратуры отказались от переаттестации с целью перевода в Офис генерального прокурора и будут уволены. Также уйдут прокуроры, подавшие заявления, не соответствующие установленной форме.
Источник: Генпрокуратура
Детали: Заявления по установленному образцу подали 96%, или 11277 прокуроров, среди них 1082 – в ГПУ.
Ведомство ссылается на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", вступивший в силу 25 сентября.
Согласно закону, в новый орган прокуратуры можно попасть только в случае успешного прохождения аттестации.
Аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.
Что было раньше: 16 октября Генпрокуратура сообщила, что в Офисе генпрокурора изъявили желание работать 80% прокуроров действующего состава ведомства.
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Предыстория:
- 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
- В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.
- 19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.