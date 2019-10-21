Реформа: 218 прокуроров ГПУ не захотели в Офис и будут уволены

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Понедельник, 21 октября 2019, 20:31

218 прокуроров Генеральной прокуратуры отказались от переаттестации с целью перевода в Офис генерального прокурора и будут уволены. Также уйдут прокуроры, подавшие заявления, не соответствующие установленной форме.

Источник: Генпрокуратура

Детали: Заявления по установленному образцу подали 96%, или 11277 прокуроров, среди них 1082 – в ГПУ.

Ведомство ссылается на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", вступивший в силу 25 сентября.

Согласно закону, в новый орган прокуратуры можно попасть только в случае успешного прохождения аттестации.

Аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Что было раньше: 16 октября Генпрокуратура сообщила, что в Офисе генпрокурора изъявили желание работать 80% прокуроров действующего состава ведомства.

Знать больше: Реформа прокуратуры: что прячется за статьями президентского законопроекта?

Предыстория:

  • 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
  • В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.
  • 19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура реформы


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