Реформа: 218 прокуроров ГПУ не захотели в Офис и будут уволены

218 прокуроров Генеральной прокуратуры отказались от переаттестации с целью перевода в Офис генерального прокурора и будут уволены. Также уйдут прокуроры, подавшие заявления, не соответствующие установленной форме.

Источник: Генпрокуратура

Детали: Заявления по установленному образцу подали 96%, или 11277 прокуроров, среди них 1082 – в ГПУ.

Ведомство ссылается на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", вступивший в силу 25 сентября.

Согласно закону, в новый орган прокуратуры можно попасть только в случае успешного прохождения аттестации.

Аттестация прокуроров состоит в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Что было раньше: 16 октября Генпрокуратура сообщила, что в Офисе генпрокурора изъявили желание работать 80% прокуроров действующего состава ведомства.

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