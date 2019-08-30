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Зеленський хоче скасувати військову прокуратуру і поправки, що пустили Луценка в ГПУ

П'ятниця, 30 серпня 2019, 19:41

Джерело: матеріал "Центру протидії корупції" для "Української правди"; проект закону

Президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури і зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021.

Деталі: У проекті закону № 1032, який вніс Зеленський, пропонується перейменувати Генпрокуратуру в "Офіс генерального прокурора".

Регіональні прокуратури мають стати обласними, місцеві – окружними, військові прокуратури ліквідовуються. Але передбачено можливість створення спеціалізованих прокуратур. 

Оптимізується штат прокуратури з 15 тисяч осіб до 10 тисяч. 

Всі прокурори, які бажають залишитися в системі прокуратури, мають пройти атестацію, яку  здійснять спеціальні кадрові комісії. Для Офісу генпрокурора та обласних прокуратур їх створить сам генпрокурор. 

Крім того, до генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту. Цю норму скасували у 2016 році, що дозволило стати генпрокурором Юрію Луценку.

Атестацію прокурори будуть проходити у 2 етапи: іспит із практичним завданням та співбесіда. 

Критерії оцінки прокурора: 

1) професійна, особиста та соціальна компетентність; 

2) професійна етика; 

3) доброчесність. 

Лише після успішної атестації діючі прокурори залишаються в системі. Ті, хто не бажає проходити атестацію, підлягають звільненню. Успішна атестація також матиме наслідком підвищення оплати праці. 

Зеленський пропонує зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року та фактично звільнити чинних членів КДКП. На цей час розгляд дисциплінарних справ перекладається на кадрові комісії. 

Такі комісії будуть діяти в Офісі генпрокурора та обласних прокуратурах. 

Кадрові комісії забезпечуватимуть і добір нових прокурорів на вакантні посади. Склад кадрових комісій та порядок їхньої роботи також визначить Генпрокурор. 

Крім того, генпрокурор отримує право звільняти прокурорів Офісу генпрокурора та адміністративних посадовців без жодних погоджень з Радою прокурорів, як це передбачено зараз. 

Також законопроект закладає основи для електронного документообігу, який має витіснити паперову тяганину.

Знати більше: Які антикорупційні закони може в перші дні прийняти Рада. Юридичний аналіз

Команда Зеленського. Хто ці люди

Історія питання: 

  • 29 серпня попередній генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про звільнення.
  • Того ж дня нова Верховна Рада звільнила Луценка та призначила генпрокурором заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку.

Українська правда

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Теми: РябошапкаЗеленськийГенпрокуратураЛуценко
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