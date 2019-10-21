В Генеральной прокуратуре появился Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Источник: Генпрокуратура

Детали: Согласно приказу генпрокурора Руслана Рябошапки 21 октября, управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории будет ликвидировано.

Вместо управления будет создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

В новом Департаменте будет три отдела, но не указано, какие именно.

Ранее о том, что дела о расстрелах на Майдане перейдут по подследственности от Управления спецрасследований Генпрокуратуры к ГБР сообщал первый замгенпрокурора Виталий Касько.

Кроме того, по его словам, дела об экономических преступлениях в отношении бывших высокопоставленных чиновников будет расследовать Национальное антикоррупционное бюро.

Также 9 сентября Рябошапка отмечал необходимость аудита дел о преступлениях против участников "Революции достоинства".

Предыстория:

В деле Майдана есть несколько эпизодов применения насилия к протестующим и журналистов. В ночь на 30 ноября 2013 года в центре Киева жестоко разогнали митингующих – преимущественно студентов.

19 января 2014 года обострилась ситуация столкновениями на Грушевского – и 22 января случились первые жертвы.

18 февраля в правительственном квартале произошли кровавые столкновения, 20 февраля 2014 года на Майдане расстреляли людей.

К "Небесной сотне" – погибшим тогда протестующим – относят более 100 человек.

Организаторы массовых убийств митингующих до сих пор не названы и не наказаны.

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Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть

В новости исправлено название ликвидированного управления. Оно не имеет отношения к управлению специальных расследований Генпрокуратуры, которым руководит Сергей Горбатюк.

Ликвидировано - управление прокуроров, подразделение Горбатюка - управление следователей.