Дела Майдана: Рябошапка ликвидировал прокурорское управление и создал департамент
В Генеральной прокуратуре появился Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.
Источник: Генпрокуратура
Детали: Согласно приказу генпрокурора Руслана Рябошапки 21 октября, управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории будет ликвидировано.
Вместо управления будет создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.
В новом Департаменте будет три отдела, но не указано, какие именно.
Ранее о том, что дела о расстрелах на Майдане перейдут по подследственности от Управления спецрасследований Генпрокуратуры к ГБР сообщал первый замгенпрокурора Виталий Касько.
Кроме того, по его словам, дела об экономических преступлениях в отношении бывших высокопоставленных чиновников будет расследовать Национальное антикоррупционное бюро.
Также 9 сентября Рябошапка отмечал необходимость аудита дел о преступлениях против участников "Революции достоинства".
Предыстория:
- В деле Майдана есть несколько эпизодов применения насилия к протестующим и журналистов. В ночь на 30 ноября 2013 года в центре Киева жестоко разогнали митингующих – преимущественно студентов.
- 19 января 2014 года обострилась ситуация столкновениями на Грушевского – и 22 января случились первые жертвы.
- 18 февраля в правительственном квартале произошли кровавые столкновения, 20 февраля 2014 года на Майдане расстреляли людей.
- К "Небесной сотне" – погибшим тогда протестующим – относят более 100 человек.
- Организаторы массовых убийств митингующих до сих пор не названы и не наказаны.
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Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть
В новости исправлено название ликвидированного управления. Оно не имеет отношения к управлению специальных расследований Генпрокуратуры, которым руководит Сергей Горбатюк.
Ликвидировано - управление прокуроров, подразделение Горбатюка - управление следователей.