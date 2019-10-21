В Генеральной прокуратуре появился Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Источник: Генпрокуратура

Детали: Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка 21 октября.

В новом Департаменте будет три отдела, однако не указано, какие именно.

Также сообщается о ликвидации управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории.

Этому предшествовало заявление Рябошапки 9 сентября о необходимости аудита дел о преступлениях против участников "Революции достоинства".

Предыстория:

В деле Майдана есть несколько эпизодов применения насилия к протестующим и журналистов. В ночь на 30 ноября 2013 года в центре Киева жестоко разогнали митингующих – преимущественно студентов. 19 января 2014 года обострилась ситуация столкновениями на Грушевского – и 22 января случились первые жертвы. 18 февраля в правительственном квартале произошли кровавые столкновения, 20 февраля 2014 года на Майдане расстреляли людей.

К "Небесной сотне" – погибшим тогда протестующим – относят более 100 человек.

В 2015 году Сергей Горбатюк заявлял, что разгон активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года инициировал экс-президент Виктор Янукович, а организовали его экс-глава МВД Виталий Захарченко и тогдашний секретарь СНБО Андрей Клюев.

Осенью 2018 года Горбатюк инициировал новую экспертизу, хотя говорил, что большая часть из 4700 преступлений против Майдана уже расследованы: было сообщено о подозрении 442 лицам, вынесено 9 приговоров.

А летом 2019 года Горбатюк заявлял, что новое управление Генеральной прокуратуры может разрушить механизм расследования дел Майдана.

Организаторы массовых убийств митингующих до сих пор не названы и не наказаны.

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