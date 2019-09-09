Рябошапка хоче аудиту "справ Майдану": Можна було просунутися далі

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка бачить необхідність в аудиті справ про злочини проти учасників "Революції гідності".

Джерело: інтерв'ю РБК

Рябошапка: "За кілька місяців буде 6 років відтоді, як було скоєно злочини на Майдані, коли були вбивства. Крім цього, пройшло 7 чи 8 років із моменту інших злочинів, за якими триває слідство, наприклад, зловживань при будівництві цього приміщення (нової будівлі ГПУ – ред.).

Можете собі уявити, наскільки перспективно завершити ці справи через стільки часу.

Гадаю, що потрібен аудит, не лише за моєї участі як керівника, але й професійних незалежних юристів, у тому числі адвокатів Небесної сотні. Мені здається, що за 6 років можна було просунутися далі, і суспільство вимагає значно більших результатів".

Деталі: Рябошапка зазначив, що вже кілька разів зустрічався і розмовляв із начальником управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком.

На запитання про звіт Горбатюка генпрокурор відповів: "У мене на столі справа про "закони 16 січня" щодо Ігоря Калетника. Ми говорили з Горбатюком, зустрічалися вже кілька разів.

Насправді там не все так просто, як може здаватися. Є величезний обсяг матеріалів, який потрібно вивчити самостійно. Тому що в таких довідках або зі слів кураторів і слідчих скласти об'єктивну картину просто неможливо. Потрібно самому сідати, заглиблюватися в це, і тільки тоді можна зрозуміти перспективу цих справ.

Насправді це ж не один кейс, дуже багато епізодів, і всі вони на різних стадіях розслідування. Потрібно зрозуміти, що можна передати в суд, а де вже скоро буде рішення".

Про справу Ігоря Калєтніка та участь у її закритті Сергія Кізя, який став заступником генпрокурора на початку липня: "Ми розмовляли з приводу справи Калетника. Я не буду передавати результати, а також позиції його як заступника, який курує, і Сергія Горбатюка, який здійснював розслідування і процесуальне керівництво. Найближчим часом ми поінформуємо про наші висновки".

Про те, що буде з управлінням спецрозслідувань ГПУ: "Ми з Сергієм Горбатюком теж збираємося про це говорити, тому що є декілька нюансів.

Генеральна прокуратура втрачає функцію досудового розслідування і, вочевидь, у листопаді потрібно буде приймати якесь рішення: або ми йдемо в парламент із пропозицією продовжити цю функцію на якийсь період, або віддамо ці справи в Держбюро розслідувань.

Тоді Сергій Вікторович та його колеги будуть здійснювати процесуальне керівництво у складі Генпрокуратури чи продовжать розслідування цих справ уже у складі ДБР".

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