Рябошапка хоче аудиту "справ Майдану": Можна було просунутися далі
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка бачить необхідність в аудиті справ про злочини проти учасників "Революції гідності".
Джерело: інтерв'ю РБК
Рябошапка: "За кілька місяців буде 6 років відтоді, як було скоєно злочини на Майдані, коли були вбивства. Крім цього, пройшло 7 чи 8 років із моменту інших злочинів, за якими триває слідство, наприклад, зловживань при будівництві цього приміщення (нової будівлі ГПУ – ред.).
Можете собі уявити, наскільки перспективно завершити ці справи через стільки часу.
Гадаю, що потрібен аудит, не лише за моєї участі як керівника, але й професійних незалежних юристів, у тому числі адвокатів Небесної сотні. Мені здається, що за 6 років можна було просунутися далі, і суспільство вимагає значно більших результатів".
Деталі: Рябошапка зазначив, що вже кілька разів зустрічався і розмовляв із начальником управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком.
На запитання про звіт Горбатюка генпрокурор відповів: "У мене на столі справа про "закони 16 січня" щодо Ігоря Калетника. Ми говорили з Горбатюком, зустрічалися вже кілька разів.
Насправді там не все так просто, як може здаватися. Є величезний обсяг матеріалів, який потрібно вивчити самостійно. Тому що в таких довідках або зі слів кураторів і слідчих скласти об'єктивну картину просто неможливо. Потрібно самому сідати, заглиблюватися в це, і тільки тоді можна зрозуміти перспективу цих справ.
Насправді це ж не один кейс, дуже багато епізодів, і всі вони на різних стадіях розслідування. Потрібно зрозуміти, що можна передати в суд, а де вже скоро буде рішення".
Про справу Ігоря Калєтніка та участь у її закритті Сергія Кізя, який став заступником генпрокурора на початку липня: "Ми розмовляли з приводу справи Калетника. Я не буду передавати результати, а також позиції його як заступника, який курує, і Сергія Горбатюка, який здійснював розслідування і процесуальне керівництво. Найближчим часом ми поінформуємо про наші висновки".
Про те, що буде з управлінням спецрозслідувань ГПУ: "Ми з Сергієм Горбатюком теж збираємося про це говорити, тому що є декілька нюансів.
Генеральна прокуратура втрачає функцію досудового розслідування і, вочевидь, у листопаді потрібно буде приймати якесь рішення: або ми йдемо в парламент із пропозицією продовжити цю функцію на якийсь період, або віддамо ці справи в Держбюро розслідувань.
Тоді Сергій Вікторович та його колеги будуть здійснювати процесуальне керівництво у складі Генпрокуратури чи продовжать розслідування цих справ уже у складі ДБР".
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Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити
Передісторія:
- У справі Майдану є кілька епізодів застосування насильства до протестувальників та журналістів. У ніч на 30 листопада 2013 року у центрі Києва жорстоко розігнали мітингувальників – переважно студентів. 19 січня 2014 року загострилася ситуація сутичками на Грушевського – і 22 січня сталися перші жертви. 18 лютого в урядовому кварталі відбулися криваві сутички, 20 лютого 2014 року на Майдані розстріляли людей.
- До "Небесної сотні" – загиблих тоді протестувальників – відносять понад 100 осіб.
- У 2015 році Сергій Горбатюк заявляв, що розгін активістів Євромайдану 30 листопада 2013 року ініціював екс-президент Віктор Янукович, а організували його екс-голова МВС Віталій Захарченко та тодішній секретар РНБО Андрій Клюєв.
- Восени 2018 року Горбатюк ініціював нову експертизу, хоча говорив, що більша частина з 4700 злочинів проти Майдану уже розслідувані: було повідомлено про підозру 442 особам, винесено 9 вироків.
- А влітку 2019 року Горбатюк заявляв, що нове управління Генеральної прокуратури може зруйнувати механізм розслідування справ Майдану.
- Організатори масових вбивств мітингувальників досі не названі та не покарані.