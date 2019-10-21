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Сенцов створює громадську організацію

Понеділок, 21 жовтня 2019, 22:31

Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов створює громадську організацію, що займатиметься правозахисною та культурною діяльністю.

Джерело: Укрінформ із посиланням на промову Сенцова після отримання ним премії Ukrainian ID Awards

Пряма мова: "Зараз такий час, я всюди катаюся, всім цікавий, але це недовго триватиме, півроку максимум. Потім я всім набридну, і треба робити це більш професійно. 

І тому я сьогодні прийняв рішення про створення громадської організації, в якій я буду займатися досить широким спектром громадської роботи, правозахисної та культурної. 

Можливо, буде створено окремий фонд для функціонування цієї організації. Може навіть я назву його своїм ім'ям, щоб скоріше зібрати гроші".

Передісторія:

  • 10 травня 2014 року російські окупанти Криму затримали режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
  • 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
  • У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.

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Теми: Сенцов
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