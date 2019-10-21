Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов создает общественную организацию, которая будет заниматься правозащитной и культурной деятельностью.

Источник: Укринформ со ссылкой на речь Сенцова после получения премии Ukrainian ID Awards

Прямая речь: "Сейчас такое время, я везде катаюсь, всем интересен, но это недолго продлится, полгода максимум. Затем я всем надоем, и надо будет делать это более профессионально.

И поэтому я сегодня принял решение о создании общественной организации, в которой я буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной и культурной.

Возможно, будет создан отдельный фонд для функционирования этой организации. Может даже я назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги".

Предыстория:

10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.

В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

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