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Загибель Кутового: відкрили справу за статтею "порушення правил на транспорті"

Вівторок, 22 жовтня 2019, 11:36

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил на транспорті за фактом падіння на Полтавщині вертольота і загибелі колишнього міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

Джерело: пресслужба прокуратури Полтавської області

Дослівно: "З метою з’ясування усіх обставин, що стали причиною падіння гелікоптера в Оржицькому районі Полтавської області, слідчим відділом ГУНП України в області внесені відомості до ЄРДР. Попередня кваліфікація – ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) КК України".

 
 
Літальний апарат впав на присадибну ділянку приватного домогосподарства

Деталі: За версією слідства, 21 жовтня 2019 року близько 16 години на в’їзді в село Тарасенкове Оржицького району Полтавської області на присадибну ділянку одного з господарств упав та загорівся гвинтокрил. У результаті одна людина загинула.

При огляді місця події жодних документів та інших речей, які б ідентифікували особу, не виявлено. За попередньою інформацією, на борту повітряного судна перебував 43-річний колишній народний депутат, екс-міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

Зараз у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.

Що передувало: 21 жовтня ДСНС повідомила, що у Полтавській області впав вертоліт "Робінсон-44", в результаті чого загинула людина. За даними служби, гелікоптер летів з Києва на Полтавщину. Пізніше стало відомо, що загиблим є ексміністр Кутовий. За даними поліції, він сам пілотував літальний апарат.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяавіа
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