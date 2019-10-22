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Гибель Кутового: открыли дело по статье "нарушение правил на транспорте"

Вторник, 22 октября 2019, 11:36

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил на транспорте по факту падения на Полтавщине вертолета и гибели бывшего министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.

Источник: пресс-служба прокуратуры Полтавской области

Дословно: "С целью выяснения всех обстоятельств, послуживших причиной падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области, следственным отделом ГУНП Украины в области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) УК Украины".

 
 
Летательный аппарат упал на приусадебный участок частного домохозяйства

Детали: По версии следствия, 21 октября 2019 года около 16 часов на въезде в село Тарасенково Оржицкого района Полтавской области на приусадебный участок одного из хозяйств упал и загорелся вертолет. В результате один человек погиб.

При осмотре места происшествия никаких документов и других вещей, которые идентифицировали личность, не обнаружено. По предварительной информации, на борту воздушного судна находился 43-летний бывший народный депутат, экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия.

Что было ранее: 21 октября ГСЧС сообщила, что в Полтавской области упал вертолет "Робинсон-44", в результате чего погиб человек. По данным службы, вертолет летел из Киева в Полтавскую область. Позже стало известно, что погибшим является экс-министр Кутовой. По данным полиции, он сам пилотировал летательный аппарат.

Темы: чрезвычайное происшествиеавиа
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