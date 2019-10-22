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Милованов: Моїм заступникам погрожують, бо вони звільняють корупціонерів

Вівторок, 22 жовтня 2019, 12:28

Міністр розвитку економіку Тимофій Милованов розповів, що його підлеглі отримують погрози через звільнення корупціонерів із державних підприємств.

Джерело: брифінг міністра Милованова 22 жовтня

Пряма мова: "Моя задача – змінити людей, звільнити тих, хто краде. Я цим займаюся. Я не коментую те, що говорить бізнес. Бізнес буде незадоволений чи буде не розуміти – це нормально.

Те, що, наприклад, моїм заступникам погрожують, їх сім’ям погрожують за те, що вони звільнюють корупціонерів із державних підприємств. Їм приходять СМС про те, що їх родичі загинуть тощо. Це погано, цього не має бути, але ми очікували на це".

Деталі: За його словами, це нормально, що бізнес коментує діяльність міністерства. Міністр сказав, що не коментує прохання окремих бізнесменів, які закликають його написати заяву про звільнення.

Він додав, що його завдання – розвивати економіку, приватизувати ті активи, якими держава неефективно користується.

Нагадаємо: 

  • 10 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що всередині Верховної Ради опоненти "Слуги народу" намагаються впливати на депутатів монобільшості, щоб ті не голосували за деякі закони.
  • Зокрема, нардепи "Слуги народу" отримують СМС-погрози: "Завтра вашу тьощу посадят, якщо ви зараз проголосуєте".

Альона Мазуренко, УП
Теми: МиловановкорупціязвільненняекономікаКабінет міністрів
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