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Милованов: Моим заместителям угрожают, потому что они увольняют коррупционеров

Вторник, 22 октября 2019, 12:28

Министр развития экономики Тимофей Милованов рассказал, что его подчиненные получают угрозы из-за увольнения коррупционеров из государственных предприятий.

Источник: брифинг министра Милованова 22 октября

Прямая речь: "Моя задача – изменить людей, уволить тех, кто ворует. Я этим занимаюсь. Я не комментирую то, что говорит бизнес. Бизнес будет недоволен или будет не понимать – это нормально.

То, что, например, моим заместителям угрожают, их семьям угрожают за то, что они увольняют коррупционеров из государственных предприятий. Им приходят СМС о том, что их родственники погибнут и тому подобное. Это плохо, этого не должно быть, но мы ожидали это".

Детали: По его словам, это нормально, что бизнес комментирует деятельность министерства. Министр сказал, что не комментирует просьбу отдельных бизнесменов, которые призывают его написать заявление об увольнении.

Он добавил, что его задача – развивать экономику, приватизировать те активы, которыми государство неэффективно пользуется.

Напомним:

  • 10 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что внутри Верховной Рады оппоненты "Слуги народа" пытаются влиять на депутатов монобольшинства, чтобы те не голосовали за некоторые законы.
  • В частности, нардепы "Слуги народа" получают СМС-угрозы: "Завтра вашу теща посадят, если вы сейчас проголосуете".

Алена Мазуренко, УП
Темы: МиловановкоррупцияувольнениеэкономикаКабинет министров
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