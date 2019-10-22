Милованов: Моим заместителям угрожают, потому что они увольняют коррупционеров

Министр развития экономики Тимофей Милованов рассказал, что его подчиненные получают угрозы из-за увольнения коррупционеров из государственных предприятий.

Источник: брифинг министра Милованова 22 октября

Прямая речь: "Моя задача – изменить людей, уволить тех, кто ворует. Я этим занимаюсь. Я не комментирую то, что говорит бизнес. Бизнес будет недоволен или будет не понимать – это нормально.

То, что, например, моим заместителям угрожают, их семьям угрожают за то, что они увольняют коррупционеров из государственных предприятий. Им приходят СМС о том, что их родственники погибнут и тому подобное. Это плохо, этого не должно быть, но мы ожидали это".

Детали: По его словам, это нормально, что бизнес комментирует деятельность министерства. Министр сказал, что не комментирует просьбу отдельных бизнесменов, которые призывают его написать заявление об увольнении.

Он добавил, что его задача – развивать экономику, приватизировать те активы, которыми государство неэффективно пользуется.

Напомним: