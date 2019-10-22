Милованов на Коломойського не ображається: "Я не приховую, що дебіл"

Міністр розвитку економіку Тимофій Милованов не ображається на олігарха Ігоря Коломойського, який 21 жовтня обізвав його дебілом і порадив піти у відставку через "жарт" "95 Кварталу" над ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою.

Джерело: брифінг міністра Милованова 22 жовтня

Пряма мова: "Я цього не скриваю (приховую - укр.), що я дебіл… Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпаний, тому що висловилися всі…

Думаю, що тут важливо, що ми бачимо дискусію всередині суспільства. Форма цієї дискусії комусь подобається, а комусь не подобається, але це нормально. У кожного є своя позиція. Позиції дуже різні – це і є, насправді, вільне суспільство".

Деталі: За його словами, він не ображається на Коломойського, який обізвав його "дебілом" і порадив піти у відставку. Олігарх так сказав після реакції міністра на сатиричну пісню "95 Кварталу" про пожежу в будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

На думку Милованова, такий конфлікт не можна переводити на персоналії: "Всі люди хороші, обставини – різні, – так думають економісти".

Він погоджується з Кварталом, що вони як сатиру можуть робити все що завгодно, але персональну свою позицію міністр висловив у понеділок.

Що було раніше: 21 жовтня Коломойський заявив: "Після такої заяви (Милованов заявив, що цей номер може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні – ред.) міністр економіки повинен негайно написати заяву про відставку, тому що це говорить про його рівень як міністра. Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл".

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи Економіки (KSE).

У 2004-му Милованов захистив дисертацію і отримав науковий ступінь (PhD) в Університеті Вісконсін-Медісон, США. Довгий час викладав в європейських і американських вишах. Зокрема у Рейнському університеті ім. Фрідріха Вільгельма в Бонні, Державному університеті Пенн, Пенсільванському і Пітсбургському університетах.

У 2014 році він став співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine. Цього ж року український Forbes включив його до рейтингу Top Economic Thinkers.

У липні 2016 року постановою Верховної Ради його призначили членом Ради Нацбанку, а вже за 5 місяців він став заступником голови Ради національного регулятора.

Коломойський за освітою інженер, закінчив Дніпропетровський металургійний інститут.

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