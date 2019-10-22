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Метеорологи переконують, що українці дарма панікують: смогу немає

Вівторок, 22 жовтня 2019, 13:12

В Україні спостерігається звична для осені концентрація забруднюючих речовин у повітрі, нічого аномального не відбувається.

Про це розповів на брифінгу у вівторок в Києві директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає "Інтерфакс-Україна".

"Та стурбованість, яка поширювалася серед громадських організацій, поширювалася засобами масової інформації, на наш погляд, не має суттєвих підстав", – сказав він.

 
Христина Бондарєва

За словами директора Укргідрометцентру, концентрація оксиду вуглецю становила від 0,1 до 1,4, що – в межах максимально допустимої концентрації (5 мікрограмів на 1 кубометр).

Кульбіда зазначив, що тільки в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові та Одесі було перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК). Однак цей показник характерний для осіннього періоду, "це звичний режим забруднення".

"Таким чином, можна зробити висновок: нічого незвичайного з точки зору атмосферного повітря в Україні не відбулося. Це звичні концентрації забруднюючих речовин, які повторюються дуже часто", – стверджує він.

Кульбіда також вказав, що накопичення шкідливих речовин є наслідком погодних умов: зокрема через відсутність опадів та вітру.

У свою чергу, директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук заявив, що в Київській області ситуація з пожежами на торфовищах не є проблемною.

"Можна зробити висновок, що пов'язувати забруднення атмосферного повітря з пожежами на торфовищах у Київській області безпідставно", – констатував він.

Нагадаємо:

  • saveecobot.com публікує інформацію про вміст шкідливих речовин у повітрі міст. У Києві більшість районів забарвлені жовтим та оранжевим, деякі навіть червоним кольором.
  • Користувачі соцмереж публікували знімки NASA з космосу і писали, що над Україною нависла найвища концентрація CO в Європі або й у світі.
  • Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що поки не має інформації про наявність небезпечних речовин у повітрі в Україні.
  • У Центральній геофізичній обсерваторії ім. Б.Срезневского спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю над Україною.

Теми: екологіяпогода
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