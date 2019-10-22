Метеорологи переконують, що українці дарма панікують: смогу немає

В Україні спостерігається звична для осені концентрація забруднюючих речовин у повітрі, нічого аномального не відбувається.

Про це розповів на брифінгу у вівторок в Києві директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає "Інтерфакс-Україна".

"Та стурбованість, яка поширювалася серед громадських організацій, поширювалася засобами масової інформації, на наш погляд, не має суттєвих підстав", – сказав він.

За словами директора Укргідрометцентру, концентрація оксиду вуглецю становила від 0,1 до 1,4, що – в межах максимально допустимої концентрації (5 мікрограмів на 1 кубометр).

Кульбіда зазначив, що тільки в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові та Одесі було перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК). Однак цей показник характерний для осіннього періоду, "це звичний режим забруднення".

"Таким чином, можна зробити висновок: нічого незвичайного з точки зору атмосферного повітря в Україні не відбулося. Це звичні концентрації забруднюючих речовин, які повторюються дуже часто", – стверджує він.

Кульбіда також вказав, що накопичення шкідливих речовин є наслідком погодних умов: зокрема через відсутність опадів та вітру.

У свою чергу, директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук заявив, що в Київській області ситуація з пожежами на торфовищах не є проблемною.

"Можна зробити висновок, що пов'язувати забруднення атмосферного повітря з пожежами на торфовищах у Київській області безпідставно", – констатував він.

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