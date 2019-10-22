Метеорологи убеждают, что украинцы зря паникуют: смога нет

В Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит.

Об этом рассказал на брифинге во вторник в Киеве директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Интерфакс-Украина".



"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", – сказал он.



По словам директора Укргидрометцентра, концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что – в пределах максимально допустимой концентрации (5 микрограмм на 1 куб м).



Кульбида отметил, что только в Днипре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК). Однако этот показатель характерен для осеннего периода, "это привычный режим загрязнения".



"Таким образом, можно сделать вывод: ничего необычного с точки зрения атмосферного воздуха в Украине не произошло. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые повторяются очень часто", – утверждает он.

Кульбида также отметил, что накопление вредных веществ является следствием погодных условий: в частности из-за отсутствия осадков и ветра.



В свою очередь, директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук заявил, что в Киевской области ситуация с пожарами на торфяниках не является проблемной.



"Можно сделать вывод, что связывать загрязнение атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области безосновательно", – констатировал он.



Напомним: