Метеорологи убеждают, что украинцы зря паникуют: смога нет
В Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит.
Об этом рассказал на брифинге во вторник в Киеве директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Интерфакс-Украина".
"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", – сказал он.
По словам директора Укргидрометцентра, концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что – в пределах максимально допустимой концентрации (5 микрограмм на 1 куб м).
Кульбида отметил, что только в Днипре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК). Однако этот показатель характерен для осеннего периода, "это привычный режим загрязнения".
"Таким образом, можно сделать вывод: ничего необычного с точки зрения атмосферного воздуха в Украине не произошло. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые повторяются очень часто", – утверждает он.
Кульбида также отметил, что накопление вредных веществ является следствием погодных условий: в частности из-за отсутствия осадков и ветра.
В свою очередь, директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук заявил, что в Киевской области ситуация с пожарами на торфяниках не является проблемной.
"Можно сделать вывод, что связывать загрязнение атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области безосновательно", – констатировал он.
Напомним:
- saveecobot.com публикует информацию о содержании вредных веществ в воздухе городов. В Киеве большинство районов окрашены желтым и оранжевым, некоторые даже красным цветом.
- Пользователи соцсетей публиковали снимки NASA из космоса и писали, что над Украиной нависла самая высокая концентрация CO в Европе или даже в мире.
- Премьер Алексей Гончарук заявил, что пока не располагает информацией о наличии опасных веществ в воздухе Украины.
- В Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.