На Донбасі отримав поранення боєць, ще один – травмувався

Проросійські бойовики 22 жовтня вже здійснили 5 обстрілів українських позицій, поранивши одного бійця.

Джерело: Зведення Міноборони України

Дослівно: "Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 5 разів. При цьому, на жаль, на лінії фронту знову лунають розриви заборонених Мінськими домовленостями мін 82-го калібру.".

Деталі: Обстріли відбувалися на Луганському напрямку (двічі) в районі Зайцевого та на Донецькому напрямку (тричі) поблизу Павлополя.

Дослівно: "Тут ворог випустив 30 мін калібру 82 мм, застосував протитанковий ракетний комплекс, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. За наявною інформацією, упродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено, ще один зазнав бойового травмування".

Що було раніше: Згідно з ранковим зведенням ООС, від початку доби 22 жовтня збройні формування РФ та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.