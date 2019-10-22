На Донбассе получил ранения боец, еще один – травмирован

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Вторник, 22 октября 2019, 13:32

Пророссийские боевики 22 октября уже осуществили 5 обстрелов украинских позиций, ранив одного бойца.

Источник: пресс-служба Минобороны Украины

Дословно: "С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз. При этом, к сожалению, на линии фронта вновь раздаются разрывы запрещенных минского договоренностями мин 82-го калибра".

Детали: Обстрелы происходили на Луганском направлении (дважды) в районе Зайцевой и на Донецком направлении (трижды) вблизи Павлополя.

Дословно: "Здесь враг выпустил 30 мин калибра 82 мм, применил противотанковый ракетный комплекс, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По имеющейся информации, в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов одного военнослужащего из состава Объединенных сил ранены, еще один получил боевое травмирование".

Что было раньше: Согласно утренним возведением ООС, от начала суток 22 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ООС


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