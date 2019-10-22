У ГПУ створили новий департамент щодо військових злочинів

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 13:42

В Генеральній прокуратурі створено Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.     

Джерело: прес-служба ГПУ

Дослівно: "21 жовтня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту".

Деталі: Зазначається, що до департаменту входитимуть два управління (по два відділи в кожному управлінні).

Діяльність департаменту буде зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, на тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей та в умовах збройного конфлікту.

Чому це важливо: Після 20 листопада 2019 року прокуратура втратить функцію слідства, у неї залишиться лише процесуальне керівництво. В рамках реформи прокуратури, ініційованої президентом Володимиром Зеленським та ухваленої парламентом 9-го скликання, було ліквідовано військову прокуратуру. Лунали застереження щодо долі проваджень, які вона розслідувала, а також щодо того, хто буде займатися військовими злочинами.

Що передувало: Генпрокурор Руслан Рябошапка зазначав, що бачить необхідність у підрозділі, який би здійснював процесуальне керівництво з розслідування військових злочинів.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура


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