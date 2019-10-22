В ГПУ создан новый департамент по военным преступлениям

В Генеральной прокуратуре создан Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Источник: пресс-служба ГПУ

Дословно: "21 октября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта".

Детали: Отмечается, что в департамент войдут два управления (по два отдела в каждом управлении).

Деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в условиях вооруженного конфликта.

Почему это важно: После 20 ноября 2019 года прокуратура потеряет функцию следствия, у нее останется лишь процессуальное руководство. В рамках реформы прокуратуры, инициированной президентом Владимиром Зеленским и принятой парламентом 9-го созыва, ликвидируется военная прокуратура. Звучали предостережения о судьбе производств, которые она расследовала, а также о том, кто будет заниматься военными преступлениями.

Что было ранее: Генпрокурор Руслан Рябошапка отмечал, что видит необходимость в подразделении, который бы осуществлял процессуальное руководство по расследованию военных преступлений.