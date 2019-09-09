Рябошапка розповів, що буде з військовими прокурорами

Після ліквідації військової прокуратури генпрокурор Руслан Рябошапка бачить необхідність у підрозділі, який би здійснював процесуальне керівництво з розслідування військових злочинів.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Закон, який передбачає ліквідацію, буде розглядатися парламентом на наступному тижні. Буде визначено порядок передачі проваджень, хто що повинен робити, хто за що відповідає і в які терміни", - розповів Рябошапка.

За його словами, співробітники військових прокуратур пройдуть переатестацію.

"Це не означає, що всі люди у військовій прокуратурі - негідники, це абсолютно не так, але частина з них повинна буде залишити свої посади, це буде відбуватися через процедуру переатестації. і ті, хто буде відповідати критеріям професіоналізму та доброчесності, мені здається, там більшість таких людей, залишаться працювати в прокуратурі, якщо захочуть - саме у напрямку військових злочинів", – зазначив Рябошапка.

"І ми бачимо необхідність у підрозділі, який би здійснював процесуальне керівництво у злочинах проти порядку несення військової служби", - додав він.

На уточнююче запитання чи означає це, що після ліквідації військової прокуратури буде ... створена військова прокуратура, генпрокурор відповів:

"Ні. Це не означає, що ці люди будуть розслідувати військові злочини в Житомирі або Львові. Це повинно бути пов'язано із забезпеченням роботи в районі ООС".

"Є ще цікава ідея створити департамент, який би координував процесуальне керівництво з розслідування військових (воєнних) злочинів, злочинів проти людяності і т.д., який би збирав, документував, фіксував усі матеріали, пов'язані з подіями на сході і з окупацією Криму, комунікував із міжнародними органами кримінальної юстиції", - повідав Рябошапка.

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