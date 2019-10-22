Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубінський оббрехав кадрову комісію ГПУ, заявивши, що туди призначили корупціонера

Вівторок, 22 жовтня 2019, 16:42

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський оббрехав генпрокуратуру, підмінивши призначеного до першої кадрової комісії, що проводитиме атестацію співробітників прокуратури, виконавчого директора Transparency International Ukraine Андрія Боровика експрокурором Рівненської області Андрієм Боровиком, який проходив у "Бурштиновій справі".

Джерело: facebook Дубінського

Дослівно у пості Дубінського: "Тільки не смійтесь. Пам’ятаєте, був такий заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик, якого в липні 2016 року затримала СБУ в справі про незаконний видобуток бурштину?

Тоді одночасно було проведено 123 обшуки, вилучені бурштин, золото, дорогоцінні годинники, а Боровик, як лідер злочинного угруповання, попрямував до СІЗО.

Наказом Генпрокурора Рябошаки від 17 жовтня 2019 року Андрій Боровик як активіст, делегований міжнародними неурядовими організаціями, включений до складу першої кадрової комісії, що проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність".

 

Деталі: На те, що Дубінський, говорячи про призначеного до першої кадрової комісії ГПУ директора TI Боровика, наводить дані про іншу людину з таким самим ім'ям, одразу звернули увагу читачі.

Зокрема, керівник ЦПК Віталій Шабунін заявив, що Дубінський бреше.

Дослівно у пості Шабуніна: "Кожного разу, коли спікери Коломойського щось говорять - вони брешуть. Як, наприклад, в цьому випадку.

Руслан Рябошапка делегував іншого Андрія Боровика, того що виконавчим директором Transparency International Ukraine.

Так само Дубінський і ко обманюють депутатів по законопроектах щодо незаконного збагачення (1031) та оціночних майданчиках Яценка (2047)".

UPD: Через кілька годин Дубінський приніс вибачення і видалив пост із звинуваченнями.

"Друзі, приношу свої вибачення - переплутав Боровиків. До цього, призначеного для переатестації прокурорів, претензій немає", - написав він.

Що було раніше: Генпрокурор Руслан Рябошапка затвердив склад двох кадрових комісій.

До першої кадрової комісії були делеговані міжнародними неурядовими організаціями та проєктами міжнародно-технічної допомоги Роман Жовнір, Андрій Боровик, Борис Малишев.

Нагадаємо:

Призначений до комісії Андрій Боровик є виконавчим директором антикорупційної громадської організації Transparency International Ukraine.

У 2016 році в рамках "бурштинової справи", про яку звітував тодішній генпрокурор Юрій Луценко, СБУ спільно з ГПУ затримали заступника прокурора рівненської області Андрія Боровика. 

Через рік Боровик, затриманий у справі так званої "рівненської бурштинової мафії", вийшов під заставу.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: