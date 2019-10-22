Дубінський оббрехав кадрову комісію ГПУ, заявивши, що туди призначили корупціонера

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський оббрехав генпрокуратуру, підмінивши призначеного до першої кадрової комісії, що проводитиме атестацію співробітників прокуратури, виконавчого директора Transparency International Ukraine Андрія Боровика експрокурором Рівненської області Андрієм Боровиком, який проходив у "Бурштиновій справі".

Джерело: facebook Дубінського

Дослівно у пості Дубінського: "Тільки не смійтесь. Пам’ятаєте, був такий заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик, якого в липні 2016 року затримала СБУ в справі про незаконний видобуток бурштину?

Тоді одночасно було проведено 123 обшуки, вилучені бурштин, золото, дорогоцінні годинники, а Боровик, як лідер злочинного угруповання, попрямував до СІЗО.

Наказом Генпрокурора Рябошаки від 17 жовтня 2019 року Андрій Боровик як активіст, делегований міжнародними неурядовими організаціями, включений до складу першої кадрової комісії, що проводитиме атестацію співробітників прокуратури й перевірятиме їх на доброчесність".

Деталі: На те, що Дубінський, говорячи про призначеного до першої кадрової комісії ГПУ директора TI Боровика, наводить дані про іншу людину з таким самим ім'ям, одразу звернули увагу читачі.

Зокрема, керівник ЦПК Віталій Шабунін заявив, що Дубінський бреше.

Дослівно у пості Шабуніна: "Кожного разу, коли спікери Коломойського щось говорять - вони брешуть. Як, наприклад, в цьому випадку.

Руслан Рябошапка делегував іншого Андрія Боровика, того що виконавчим директором Transparency International Ukraine.

Так само Дубінський і ко обманюють депутатів по законопроектах щодо незаконного збагачення (1031) та оціночних майданчиках Яценка (2047)".

UPD: Через кілька годин Дубінський приніс вибачення і видалив пост із звинуваченнями.

"Друзі, приношу свої вибачення - переплутав Боровиків. До цього, призначеного для переатестації прокурорів, претензій немає", - написав він.

Що було раніше: Генпрокурор Руслан Рябошапка затвердив склад двох кадрових комісій.

До першої кадрової комісії були делеговані міжнародними неурядовими організаціями та проєктами міжнародно-технічної допомоги Роман Жовнір, Андрій Боровик, Борис Малишев.

Нагадаємо:

Призначений до комісії Андрій Боровик є виконавчим директором антикорупційної громадської організації Transparency International Ukraine.

У 2016 році в рамках "бурштинової справи", про яку звітував тодішній генпрокурор Юрій Луценко, СБУ спільно з ГПУ затримали заступника прокурора рівненської області Андрія Боровика.

Через рік Боровик, затриманий у справі так званої "рівненської бурштинової мафії", вийшов під заставу.