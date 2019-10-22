Дубинский оболгал кадровую комиссию ГПУ, заявив, что туда назначили коррупционера

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский оболгал Генпрокуратуру, подменив назначенного в первую кадровую комиссию, которая будет проводить аттестацию сотрудников прокуратуры, исполнительного директора Transparency International Ukraine Андрея Боровика экс-прокурором Ровенской области Андреем Боровиком, который проходил по "Янтарному делу"

Источник: facebook Дубинского

Дословно в посте Дубинского: "Только не смейтесь. Помните, был такой заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик, которого в июле 2016 задержала СБУ в деле о незаконной добыче янтаря?

Тогда одновременно было проведено 123 обыска, изъяты янтарь, золото, драгоценные часы, а Боровик, как лидер преступной группировки, направился в СИЗО.

Приказом Генпрокурора Рябошаки от 17 октября 2019 Андрей Боровик как активист, делегирован международными неправительственными организациями, включен в состав первой кадровой комиссии, проводить аттестацию сотрудников прокуратуры и проверять их на добродетель".

Детали: На то, что Дубинский, говоря о назначенном в первую кадровую комиссию ГПУ директора TI Боровика, приводит данные о другом человеке с таким же именем, сразу обратили внимание читатели.

В частности, руководитель ЦПК Виталий Шабунин заявил, что Дубинский врет.

Дословно в посте Шабунина: "Каждый раз, когда спикеры Коломойского что-то говорят - они врут. Как, например, в этом случае.

Руслан Рябошапка делегировал другого Андрея Боровика, того что исполнительным директором Transparency International Ukraine.

Так же Дубинский и ко обманывают депутатов по законопроектам о незаконном обогащении (1031) и оценочных площадках Яценко (2047)".

Что было ранее: Генпрокурор Руслан Рябошапка утвердил состав двух кадровых комиссий.

В первую кадровую комиссию были делегированы международными неправительственными организациями и проэктам международно-технической помощи Роман Жовнир, Андрей Боровик, Борис Малышев.

Напомним:

Назначенный в комиссиюи Андрей Боровик является исполнительным директором антикоррупционной общественной организации Transparency International Ukraine.

В 2016 году в рамках "янтарного дела", о котором отчитывался тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, СБУ совместно с ГПУ задержали заместителя прокурора Ровненской области Андрея Боровика.

Через год Боровик, задержанный по делу так называемой "ровенской янтарной мафии", вышел под залог.