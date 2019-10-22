В'язня Кремля Шумкова вивезли з колонії в московське СІЗО

Колишнього охоронця Дмитра Яроша Олександра Шумкова, засудженого в Росії на 4 роки ув'язнення за звинуваченням у членстві в "Правому секторі", вивезли з колонії Торжка в одне з московських СІЗО.

Джерело: коментар адвоката Романа Лизлова "Ґратам".

Деталі: Шумков голодує вже тиждень - з 15 жовтня, наполягаючи на припиненні "шантажу РФ з використанням політв'язнів на переговорах в Мінському і Нормандському форматах".

Крім того, український політв'язень вимагав від уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової відповіді на свої звернення.

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