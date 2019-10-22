В'язня Кремля Шумкова вивезли з колонії в московське СІЗО

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 16:07

Колишнього охоронця Дмитра Яроша Олександра Шумкова, засудженого в Росії на 4 роки ув'язнення за звинуваченням у членстві в "Правому секторі", вивезли з колонії Торжка в одне з московських СІЗО.

Джерело: коментар адвоката Романа Лизлова "Ґратам".

Деталі: Шумков голодує вже тиждень - з 15 жовтня, наполягаючи на припиненні "шантажу РФ з використанням політв'язнів на переговорах в Мінському і Нормандському форматах".

Крім того, український політв'язень вимагав від уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової відповіді на свої звернення.

Передісторія:

  • Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
  • Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, а перетнув кордон з РФ 23 серпня 2017 року.
  • За даними джерел "Української правди" в прикордонній службі, 23 серпня Шумков нібито на авто законно перетнув українсько-російський кордон.
  • Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
  • 4 грудня 2018 року у Севському суді Брянської області РФ Шумковазасудили до 4 років загального режиму за участь в "екстремістській організації" (якою в РФ визнано "Правий сектор").
  • 20 вересня 2019 року тітка політв’язня Людмила Шумкова розповіла, що племінник залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. Під час однієї з них він і був викрадений.

Українська правда

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Теми: заручники політв'язні


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