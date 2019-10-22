Микитась подумував убити свідка у справі проти нього – прокурор

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко під час розгляду скарги на запобіжний захід екснардепу та забудовнику Максиму Микитасю заявив, що Микитась роздумував вбити свідка та підозрюваного у справі проти нього.

Джерело: засідання ВАКС щодо скарги на запобіжний захід Микитасю, Центр протидії корупції

Дослівно ЦПК: "Прокурор САП каже, що Микитась обговорював телефоном можливість вбивства свідка та підозрюваного у цій справі.

Також прокурор каже, що у Микитася зв’язки з кримінальним світом".

Деталі: Сам Микитась назвав слова прокурора "повною нісенітницею".

Спочатку на засіданні адвокат Микитася просив закрити засідання через "прослушку". Також захисник заявив, що вони спеціально їздили в аеропорт Бориспіль "перевіряти браслет". За його словами, браслет не спрацьовує навіть, коли людина сидить у літаку, тому у ньому немає сенсу.

Адвокат Микитася каже, що його підзахисний їздив в аеропорт Бориспіль перевіряти браслет. Правда адвокат забув, що без паспорта нікуди не випускають💁‍♀️#справаМикитася pic.twitter.com/svlLPNvTSK — ЦПК (@Shabunin) October 22, 2019

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