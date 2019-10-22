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Микитась подумував убити свідка у справі проти нього – прокурор

Вівторок, 22 жовтня 2019, 16:53
Микитась подумував убити свідка у справі проти нього – прокурор

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко під час розгляду скарги на запобіжний захід екснардепу та забудовнику Максиму Микитасю заявив, що Микитась роздумував вбити свідка та підозрюваного у справі проти нього.

Джерело: засідання ВАКС щодо скарги на запобіжний захід Микитасю, Центр протидії корупції

Дослівно ЦПК: "Прокурор САП каже, що Микитась обговорював телефоном можливість вбивства свідка та підозрюваного у цій справі.

Також прокурор каже, що у Микитася зв’язки з кримінальним світом".

Деталі: Сам Микитась назвав слова прокурора "повною нісенітницею".

Спочатку на засіданні адвокат Микитася просив закрити засідання через "прослушку". Також захисник заявив, що вони спеціально їздили в аеропорт Бориспіль "перевіряти браслет". За його словами, браслет не спрацьовує навіть, коли людина сидить у літаку, тому у ньому немає сенсу.

Нагадаємо: 

  • Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. Проте 4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.
  • У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. 
  • В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір". 

"Українська правда" у Threads

Теми: судКиївпрокуратура
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