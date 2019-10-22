Микитась размышлял убить свидетеля по делу против него – прокурор
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Вторник, 22 октября 2019, 16:53
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко при рассмотрении жалобы на меру пресечения экс-нардепа и застройщику Максима Микитася заявил, что Микитась размышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него на 82 млн грн.
Источник: заседание ВАСУ по жалобе на меру пресечения Микитася, Центр противодействия коррупции
Дословно ЦПК: "Экс-депутат Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него на 82 млн грн".
Детали: Сам Микитась заявил, что слова прокурора "полная чушь".
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