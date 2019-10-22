Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко при рассмотрении жалобы на меру пресечения экс-нардепа и застройщику Максима Микитася заявил, что Микитась размышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него на 82 млн грн.

Источник: заседание ВАСУ по жалобе на меру пресечения Микитася, Центр противодействия коррупции

Дословно ЦПК: "Экс-депутат Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него на 82 млн грн".

Детали: Сам Микитась заявил, что слова прокурора "полная чушь".