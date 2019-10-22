Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко при рассмотрении жалобы на меру пресечения экс-нардепа и застройщику Максима Микитася заявил, что Микитась размышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.

Источник: заседание ВАКС по жалобе на меру пресечения Микитася, Центр противодействия коррупции

Дословно ЦПК: "Прокурор САП говорит, что Микитась обсуждал по телефону возможность убийства свидетеля и подозреваемого по этому делу.

Также прокурор говорит, что у Микитася есть связи с криминальным миром".

Детали: Сам Микитась назвал слова прокурора "полной чушью".

Сначала на заседании адвокат Микитась просил закрыть заседание из-за "прослушки". Также защитник заявил, что они специально ездили в аэропорт Борисполь "проверять браслет". По его словам, браслет не срабатывает даже тогда, когда человек сидит в самолете, поэтому в нем нет смысла.

Адвокат Микитася каже, що його підзахисний їздив в аеропорт Бориспіль перевіряти браслет. Правда адвокат забув, що без паспорта нікуди не випускають💁‍♀️#справаМикитася pic.twitter.com/svlLPNvTSK — ЦПК (@Shabunin) October 22, 2019

Напомним: