Микитась размышлял убить свидетеля по делу против него – прокурор

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Вторник, 22 октября 2019, 16:53

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко при рассмотрении жалобы на меру пресечения экс-нардепа и застройщику Максима Микитася заявил, что Микитась размышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него на 82 млн грн.

Источник: заседание ВАСУ по жалобе на меру пресечения Микитася, Центр противодействия коррупции

Дословно ЦПК: "Экс-депутат Микитась размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него на 82 млн грн".

Детали: Сам Микитась заявил, что слова прокурора "полная чушь".

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Темы: суд Киев прокуратура


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