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Микитась подумывал убить свидетеля по делу против него – прокурор

Вторник, 22 октября 2019, 16:53
Микитась подумывал убить свидетеля по делу против него – прокурор

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко при рассмотрении жалобы на меру пресечения экс-нардепа и застройщику Максима Микитася заявил, что Микитась размышлял убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.

Источник: заседание ВАКС по жалобе на меру пресечения Микитася, Центр противодействия коррупции

Дословно ЦПК: "Прокурор САП говорит, что Микитась обсуждал по телефону возможность убийства свидетеля и подозреваемого по этому делу.

Также прокурор говорит, что у Микитася есть связи с криминальным миром".

Детали: Сам Микитась назвал слова прокурора "полной чушью".

Сначала на заседании адвокат Микитась просил закрыть заседание из-за "прослушки". Также защитник заявил, что они специально ездили в аэропорт Борисполь "проверять браслет". По его словам, браслет не срабатывает даже тогда, когда человек сидит в самолете, поэтому в нем нет смысла.

Напомним:

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен. Однако 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.
  • В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.
  • В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик сводила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".

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Темы: судКиевпрокуратура
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