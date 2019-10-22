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Ще один колишній посол США в Україні буде свідчити щодо "тиску" Трампа

Вівторок, 22 жовтня 2019, 18:10

Посол США в Україні у 2006-2009 роках Вільям Тейлор у вівторок дасть свідчення для слідчих комітетів Палати представників Конгресу у справі, що може спричинити імпічмент Дональду Трампу.

Про це у вівторок повідомляє Голос Америки.

Тейлор у червні 2019 року вдруге очолив американське посольство у Києві на посаді тимчасово повіреного США в Україні, після відкликання посолки Марі Йованович.

Демократи у Конгресі планують почути більше про рішення Трампа затримати військову допомогу для України.

Про те, що Тейлор має таку інформацію, стало відомо після свідчень колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

Тоді Палата представників оприлюднила листування американських дипломатів та радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

В розмові брав участь і Вільям Тейлор. Він написав послу США в Євросоюзі Ґордону Сондленду: "Як я вже говорив по телефону, я вважаю це божевіллям - відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії".

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Передісторія:

У межах розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа, колишня посол США в Україні Марі Йованович дала свідчення у Палаті представників Конгресу.

  • 11 жовтня в Associated Press з посиланням на екс-дипломата повідомили, що колишнього посла США в Україні Марі Йованович відсторонили від посади після того як вона відмовилася виконувати прохання особистого адвоката президента США Руді Джуліані. 
  • Йованович нібито просили проводити неофіційні зустрічі з українськими посадовцями, зокрема, щодо проведення певних розслідувань. Екс-посол попросила, щоб такі прохання передавалися через офіційні правоохоронні канали, а не неофіційно.
  • У вересні демократи в Палаті представників розпочали формальну процедуру імпічментупрезидента США. Вони наполягають, що він міг тиснути на українське керівництво з метою ініціювання розслідування проти Джо Байдена, головного політичного опонента Трампа на президентських виборах у США.

Теми: ТрампСШАімпічмент
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