Еще один бывший посол США в Украине будет свидетельствовать о "давлении" Трампа
Посол США в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор во вторник даст показания для следственных комитетов Палаты представителей Конгресса по делу, что может привести импичмент Дональду Трампу.
Об этом во вторник сообщает Голос Америки.
Тейлор в июне 2019 второй раз возглавил американское посольство в Киеве в должности временно поверенного США в Украине, после отзыва посолки Мари Йованович.
Демократы в Конгрессе планируют услышать больше о решении Трампа задержать военную помощь для Украины.
О том, что Тейлор имеет такую информацию, стало известно после показаний бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.
Тогда Палата представителей обнародовала переписку американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака.
В разговоре участвовал и Уильям Тейлор. Он написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании".
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История вопроса:
- 11 октября в Associated Press со ссылкой на экс-дипломата сообщили, что бывший посол США в Украине Мари Йовановичотстранили от должности после того как она отказалась выполнять просьбы личного адвоката президента США Руди Джулиани.
- Йованович якобы просили проводить неофициальные встречи с украинскими должностными лицами, в частности, о проведение определенных расследований. Экс-посол попросила, чтобы такие просьбы передавались через официальные правоохранительные каналы, а не неофициально.
- В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичментапрезидента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.
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