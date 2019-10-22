Еще один бывший посол США в Украине будет свидетельствовать о "давлении" Трампа

Посол США в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор во вторник даст показания для следственных комитетов Палаты представителей Конгресса по делу, что может привести импичмент Дональду Трампу.

Об этом во вторник сообщает Голос Америки.

Тейлор в июне 2019 второй раз возглавил американское посольство в Киеве в должности временно поверенного США в Украине, после отзыва посолки Мари Йованович.

Демократы в Конгрессе планируют услышать больше о решении Трампа задержать военную помощь для Украины.

О том, что Тейлор имеет такую ​​информацию, стало известно после показаний бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

Тогда Палата представителей обнародовала переписку американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака.

В разговоре участвовал и Уильям Тейлор. Он написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании".

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