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Еще один бывший посол США в Украине будет свидетельствовать о "давлении" Трампа

Вторник, 22 октября 2019, 18:10

Посол США в Украине в 2006-2009 годах Уильям Тейлор во вторник даст показания для следственных комитетов Палаты представителей Конгресса по делу, что может привести импичмент Дональду Трампу.

Об этом во вторник сообщает Голос Америки.

Тейлор в июне 2019 второй раз возглавил американское посольство в Киеве в должности временно поверенного США в Украине, после отзыва посолки Мари Йованович.

Демократы в Конгрессе планируют услышать больше о решении Трампа задержать военную помощь для Украины.

О том, что Тейлор имеет такую ​​информацию, стало известно после показаний бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

Тогда Палата представителей обнародовала переписку американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака.

В разговоре участвовал и Уильям Тейлор. Он написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании".

Знать больше: Фруман и Парнас. Чем известные бизнесмены, которые финансировали кампанию Трампа

История вопроса:

  • 11 октября в Associated Press со ссылкой на экс-дипломата сообщили, что бывший посол США в Украине Мари Йовановичотстранили от должности после того как она отказалась выполнять просьбы личного адвоката президента США Руди Джулиани.
  • Йованович якобы просили проводить неофициальные встречи с украинскими должностными лицами, в частности, о проведение определенных расследований. Экс-посол попросила, чтобы такие просьбы передавались через официальные правоохранительные каналы, а не неофициально.
  • В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичментапрезидента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАимпичмент
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