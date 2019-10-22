Берлін закликав до розведення сил на Донбасі

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас закликав сторони військового конфлікту на Донбасі до перемир'я в і розведення сил, що відкриє шлях до імплементації "формули Штайнмаєра".

Про це йдеться у повідомленні МЗС Німеччини за результатами зустрічі міністра з литовським колегою Лінасом Лінкявічюсом, передає "Європейська правда".

Зазначається, що ситуація на сході України була у фокусі розмови двох міністрів.

"Врегулювання конфлікту залишається головним пріоритетом для Німеччини, оскільки потенційний мир матиме позитивний вплив на весь регіон. Німеччина і Франція нещодавно виступили за проведення зустрічі на вищому рівні в нормандському форматі. Маас переконаний, що такий саміт міг би принести відчутний прогрес населенню" - йдеться у повідомленні.

"Тому сьогодні він знову звернувся до обох сторін із закликом дотримуватися узгодженого припинення вогню і здійснити розведення сил. Тому що тільки тоді "формула Штайнмаєра" може бути реалізована на практиці, а мінський процес – відновлений" - зазначили в МЗС Німеччини.