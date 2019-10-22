Берлин призвал к разведению сил на Донбассе

Глава МИД Германии Гайко Маас призвал стороны военного конфликта на Донбассе к перемирию в и разведения сил, что откроет путь к имплементации "формулы Штайнмайера".

Об этом говорится в сообщении МИД Германии по результатам встречи министра с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что ситуация на востоке Украины была в фокусе разговора двух министров.

"Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, поскольку потенциальный мир окажет положительное влияние на весь регион. Германия и Франция недавно выступили за проведение встречи на высшем уровне в нормандском формате. Маас убежден, что такой саммит мог бы принести ощутимый прогресс населению", - говорится в сообщении.

"Поэтому сегодня он снова обратился к обеим сторонам с призывом соблюдать согласованное прекращение огня и осуществить разведение сил. Потому что только тогда "формула Штайнмайера" может быть реализована на практике, а минский процесс – восстановлен", - отметили в МИД Германии.