У президента прокоментували затримання особи, яка продавала "зв’язки" в ОП

Заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов прокоментував затримання особи, яка вимагала в одного з учасників проєкту LIFT 150 тисяч доларів, заявивши, що "часи, коли посади отримували завдяки хабарам, минули".

Джерело: прес-служба Офісу президента з посиланням на коментар Трофімова

Пряма мова: "Проект LIFT спрямований на чесний і прозорий добір фахівців, які хочуть змінювати країну. Будь-які зловживання на цьому проекті неприпустимі, винних каратимуть відповідно до закону".

Нагадаємо:

Правоохоронці затримали в Києві особу, яка намагалася заволодіти грошима кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київщини, переконавши його у наявності "зв’язків" в Офісі президента.

Передісторія: