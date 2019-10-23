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У президента прокоментували затримання особи, яка продавала "зв’язки" в ОП

Середа, 23 жовтня 2019, 02:13

Заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов прокоментував затримання особи, яка вимагала в одного з учасників проєкту LIFT 150 тисяч доларів, заявивши, що "часи, коли посади отримували завдяки хабарам, минули".

Джерело: прес-служба Офісу президента з посиланням на коментар Трофімова

Пряма мова: "Проект LIFT спрямований на чесний і прозорий добір фахівців, які хочуть змінювати країну. Будь-які зловживання на цьому проекті неприпустимі, винних каратимуть відповідно до закону".

Нагадаємо:

  • Правоохоронці затримали в Києві особу, яка намагалася заволодіти грошима кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київщини, переконавши його у наявності "зв’язків" в Офісі президента.

Передісторія:

  • Команда президента Володимира Зеленського запустила проект Lift 27 травня.
  • Проект має дозволити новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою.

Українська правда
Теми: Офіс президентаГенпрокуратураКиїв
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