У президента прокоментували затримання особи, яка продавала "зв’язки" в ОП

36403 перегляди
Середа, 23 жовтня 2019, 02:13

Заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов прокоментував затримання особи, яка вимагала в одного з учасників проєкту LIFT 150 тисяч доларів, заявивши, що "часи, коли посади отримували завдяки хабарам, минули".

Джерело: прес-служба Офісу президента з посиланням на коментар Трофімова

Пряма мова: "Проект LIFT спрямований на чесний і прозорий добір фахівців, які хочуть змінювати країну. Будь-які зловживання на цьому проекті неприпустимі, винних каратимуть відповідно до закону".

Нагадаємо:

  • Правоохоронці затримали в Києві особу, яка намагалася заволодіти грошима кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київщини, переконавши його у наявності "зв’язків" в Офісі президента.

Передісторія:

  • Команда президента Володимира Зеленського запустила проект Lift 27 травня.
  • Проект має дозволити новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Офіс президента Генпрокуратура Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Києві затримали особу, яка за 150 тисяч продавала "зв’язки" в ОП 22 жовтня 2019, 20:24
Я сумніваюся в оточенні Зеленського, Богдан дуже небезпечний – євродепутат 22 жовтня 2019, 09:53
Офіс Зеленського переплутав Литву і Латвію, усе звалили на smm-ника 17 жовтня 2019, 11:54
Усі новини
Головні новини
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Україна піднялась в рейтингу Doing business
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ
Усі новини
дослідження

Лише третина українців готові відстоювати своє право на життя без цигарок

Фото

Будні сантехніка: що люди виробляють із трубами та унітазами

сім'я

Ця фраза допоможе припинити подружню суперечку