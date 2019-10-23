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У президента прокомментировали задержание человека, который продавал "связи" в ОП

Среда, 23 октября 2019, 02:13

Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов прокомментировал задержание злоумышленника, который требовал у одного из участников проекта LIFT 150 тысяч долларов, заявив, что "времена, когда должности получали благодаря взяткам, прошли".

Источник: пресс-службаОфиса президента с ссылкой на комментарий Трофимова

Прямая речь: "Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну. Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновных наказывать в соответствии с законом ".

Напомним:

  • Правоохранители задержали в Киеве злоумышленника, который пытался завладеть деньгами кандидата на пост главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его в наличии "связей" в Офисе президента.

Предыстория:

  • Команда президента Владимира Зеленского запустила проект Lift 27 мая с целью позволить новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством.

Украинская правда
Темы: Офис президентаГенпрокуратураКиев
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