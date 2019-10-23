У президента прокомментировали задержание человека, который продавал "связи" в ОП
Среда, 23 октября 2019, 02:13
Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов прокомментировал задержание злоумышленника, который требовал у одного из участников проекта LIFT 150 тысяч долларов, заявив, что "времена, когда должности получали благодаря взяткам, прошли".
Источник: пресс-службаОфиса президента с ссылкой на комментарий Трофимова
Прямая речь: "Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну. Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновных наказывать в соответствии с законом ".
Напомним:
- Правоохранители задержали в Киеве злоумышленника, который пытался завладеть деньгами кандидата на пост главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его в наличии "связей" в Офисе президента.
Предыстория:
- Команда президента Владимира Зеленского запустила проект Lift 27 мая с целью позволить новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством.
Украинская правда