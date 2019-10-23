ООС: один загиблий, троє поранених

Обстріли велись поблизу Павлополя, Новотроїцького, Новоселівки Другої, Водяного, Пищевика, Красногорівки, Мар’їнки, Золотого, Зайцевого та інших населених пунктів.

22 жовтня бойовики 24 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.

Українська правда

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