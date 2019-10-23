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ООС: один загиблий, троє поранених

Середа, 23 жовтня 2019, 07:12
ООС: один загиблий, троє поранених

22 жовтня бойовики 24 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та використовував протитанкові керовані ракети (ПТКР). 

Зафіксовано вогонь ворожих снайперів.

Обстріли велись поблизу Павлополя, Новотроїцького, Новоселівки Другої, Водяного, Пищевика, Красногорівки, Мар’їнки, Золотого, Зайцевого та інших населених пунктів.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ООСДонбасМінські угоди
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