ООС: один погибший, трое раненых
Среда, 23 октября 2019, 07:12
22 октября боевики 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.
Источник: отчет ООС
Детали: Противник открывал огонь из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и использовал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).
Зафиксировано огонь вражеских снайперов.
Обстрелы велись вблизи Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки Второй, Водяного, Пищевика, Красногоровки, Марьинки, Золотого, Зайцевого и других населенных пунктов
Напомним:
- 21 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда