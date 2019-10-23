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ООС: один погибший, трое раненых

Среда, 23 октября 2019, 07:12
ООС: один погибший, трое раненых

22 октября боевики 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник открывал огонь из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и использовал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Зафиксировано огонь вражеских снайперов.

Обстрелы велись вблизи Павлополя, Новотроицкого, Новоселовки Второй, Водяного, Пищевика, Красногоровки, Марьинки, Золотого, Зайцевого и других населенных пунктов

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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