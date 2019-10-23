$30 тисяч за "майданчики Яценка": нардеп Качура хоче пройти детектор брехні

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура висловив бажання пройти детектор брехні через звинувачення у лобіюванні законів і отриманні хабара.

Джерело: facebook Качури

Дослівно: "В останні декілька днів на мою адресу лунають звинувачення в лобіюванні та корупції. Я, як людина слова завжди відповідаю за свої дії та вчинки. Тому вирішив сам пройти детектор брехні".

Деталі: Качура пропонує відповісти на питання, чи сплачував він за включення до виборчого списку політичної партії "Слуга народу", чи знаходится він під впливом або в групі будь-якого з олігархів, чи отримував хабар за голосування та подачу законопроектів.

Зокрема, Качура хоче відповісти на детекторі брехні на питання щодо отримання хабара за подачу та лобіювання законопроекту 2047-1.

Качура заявив, що процес проходження поліграфу транслюватиметься у прямому ефірі.

Що було раніше: Під час ухвалення бюджету на 2018 рік депутати створили так звані "майданчики Яценка" – це електронні майданчики-посередники між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.

Посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані й отримують за це з кожної операції оцінки від 500 до 1 800 гривень.

У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.

Окремі депутати внесли до Верховної Ради законопроект №2047, який дозволив би цю "схему" ліквідувати, але до ухвалення так і не дійшло.

Водночас, до законопроєкту №2047, був поданий альтернативний законопроєкт №2047-1, який підготували 19 народних депутатів від "Слуги народу" (наразі шість депутатів відкликали свої підписи).

Головна ідея №2047-1 – це закріплення монополії електронних майданчиків, розширення їх функціонування. Крім цього, проект пропонує усунути з процесу оцінщиків.

Одним з головних ініціаторів цього законопроєкту є депутат "Слуги народу" Олександр Качура. Він заперечує, що відстоює інтереси нинішніх майданчиків, які пов'язують з Яценком.

За його словами, законопроєкт, навпаки, вирішує проблему монополії авторизованих майданчиків, тому що змінює процедуру і усуває бар'єри для виходу на цей ринок інших гравців.

Наразі підозрюють, що частина депутатів могла отримати певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.

Читайте також: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

Нагадуємо: