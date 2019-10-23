$30 тысяч за "площадки Яценко": Нардеп Качура хочет пройти детектор лжи

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура выразил желание пройти детектор лжи из-за обвинений в лоббировании законов и получении взятки.

Источник: facebook Качуры

Дословно: "В последние несколько дней в мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Я, как человек слова всегда отвечаю за свои действия и поступки. Поэтому решил сам пройти детектор лжи".

Детали: Качура предлагает ответить на вопрос, платил ли он за включение в избирательный список политической партии "Слуга народа", находится ли он под влиянием или в группе какого-либо из олигархов, получал ли взятку за голосование и подачу законопроектов.

В частности, Качура хочет ответить на детекторе лжи на вопрос о получении взятки за подачу и лоббирование законопроекта 2047-1.

Качура заявил, что процесс прохождения полиграфа будет транслироваться в прямом эфире.

Что было раньше: При принятии бюджета на 2018 год депутаты создали так называемые "площадки Яценко" - это электронные площадки-посредники между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные и получают за это с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен.

В августе 2018 года "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

Отдельные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект №2047, который позволил бы эту "схему" ликвидировать, но до принятия так и не дошло.

В то же время, к законопроекту №2047, был подан альтернативный законопроект №2047-1, который подготовили 19 народных депутатов от "Слуги народа" (сейчас шесть депутатов отозвали свои подписи).

Главная идея №2047-1 - это закрепление монополии электронных площадок, расширение их функционирования. Кроме этого, проект предлагает устранить из процесса оценщиков.

Одним из главных инициаторов этого законопроекта является депутат "Слуги народа" Александр Качура. Он отрицает, что отстаивает интересы нынешних площадок, которые связывают с Яценко.

По его словам, законопроект, напротив, решает проблему монополии авторизованных площадок, так как меняет процедуру и устраняет барьеры для выхода на этот рынок других игроков.

Сейчас подозревают, что часть депутатов могла получить определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

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